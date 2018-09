Modric-CR7 | il croato afferma | “Mi ha fatto i complimenti per il premio Uefa”

The best Fifa : CR7 sfida Modric e Salah : ANSA, - ROMA, 3 SET - La Fifa ha annunciato i nomi dei candidati ai The best Fifa football awards 2018, i primi che l'organismo assegna annualmente e che verranno consegnati il 24 settembre a Londra: ...

Juventus - la sorella di CR7 : “Ha vinto Modric? Ecco in numeri - giudicate voi” : CR7- Il “fansclub” di Cristiano Ronaldo non ci sta ed esplode contro il verdetto che ha proclamato Modric vincitore. Il fenomeno portoghese, come noto, non ha accettato di buon gusto la sconfitta, preferendo non presentarsi alla premiazione a Montecarlo. Gli fa subito eco la sorella, la quale ha colto l’occasione per sottolineare, con dati e […] L'articolo Juventus, la sorella di CR7: “Ha vinto Modric? Ecco in ...

Miglior giocatore dell’anno : Modric sfida CR7 - il portoghese punta al poker : Modric sfida CR7- Tutto pronto per i sorteggi della Champions League, ma attenzione anche alle premiazioni. Di fatto, oggi, a Montecarlo, verrà assegnato anche il premio come “Miglior giocatore dell’anno” in riferimento alla passata stagione. Cristiano Ronaldo punta al suo 4° titolo personale, ma attenzione a Modric, il quale potrebbe insidiare concretamente la leadership del […] L'articolo Miglior giocatore ...

Il presidente della Liga : “L’Inter da dove prende i soldi per Modric? La Juve con CR7…” : presidente della Liga- Un duro attacco del presidente della Liga, Jabier Tebas. Il presidente ha puntato il dito contro il PSG, contro l’Inter e contro la Juventus. LO SFOGO Tebas ha così dichiarato ai microfoni di “ABC“: “Dobbiamo chiederci perché sta succedendo. che la Liga va perdendo le sue stelle. Ci sono club-stato che stanno […] L'articolo Il presidente della Liga: “L’Inter da dove prende i soldi ...

Capello dice tutto : dalla Juve di CR7 al Milan 'serio' e Modric tra Inter e Real : CR7 ALLA Juve - 'Con Cristiano Ronaldo alla Juventus si torna a parlare del campionato italiano nel mondo. Negli anni Ottanta e Novanta, rappresentammo il top. Ci siamo persi e non siamo stati capaci ...

Inter - Stankovic non ha dubbi : “Modric all’Inter porterebbe più qualità di CR7 alla Juve” : Inter, Stankovic NON HA dubbi- Dejan Stankovic Intervistato da “Sport Klub“, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto significative sul potenziale passaggio di Modric in nerazzurro. L’ex campione Interista ha sottolineato uno strano paragone con Cristiano Ronaldo, affermando alcune dichiarazioni piuttosto significative. “MODRIC ALL’Inter MEGLIO DI CR7 alla JUVE” Stankovic ha dichiarato: “Modric in ...

Ronaldo il Fenomeno : 'CR7 in Serie A è un'ottima cosa. Modric? Il mercato è strano' : Ronaldo ha raggiunto il suo amico e si è fermato per qualche minuto su Sky Sport, lasciando un commento su vari temi: in primis sull'arrivo di CR7 in A, poi sulla trattativa tra l'Inter e Luka Modric.

Ronaldo : 'L'arrivo di CR7 alla Juve un bene per la Serie A. Modric-Inter? Il mercato è strano...' : Intervistato da Sky Sport a margine della Bobo Summer Cup, Ronaldo parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : 'E' un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento. ...