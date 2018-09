Miss Italia 2018 | Lopez e Solenghi presidenti di giuria Appuntamento per la Finale su

Miss Italia 2018 : la giuria : Tullio Solenghi e Massimo Lopez Sarà una giuria vivace ed alquanto variegata, quella di Miss Italia 2018 , composta da volti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del giornalismo. Ad accompagnare le reginette di bellezza nella finale milanese di lunedì 17 settembre 2018 – in diretta dalle 21.10 su La7 – non saranno dunque solo i conduttori Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, ma anche sette giudici, chiamati ad ...

Miss Italia 2018 - NIENTE SMARTPHONE PER 12 ORE / Patrizia Mirigliani : "È ora di riconnettersi alla vita reale" : Le concorrenti di MISS ITALIA 2018 lasciano il loro SMARTPHONE per 12 ore, dando il buon esempio su come si possa vivere anche senza social network e internet.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:17:00 GMT)