Milleproroghe | ultim' ora 7 9 | Soppressa riapertura delle GaE

(Di venerdì 7 settembre 2018) Pubblichiamo il comunicato stampa Anief a proposito della discussione in Commissione I e V della Camera del Decreto. A quanto pare è stata eliminata la proroga sull’entrata in vigorevaccinazioni obbligatorie e sull’utilizzograduatorie dei precariscuole italiane all’estero. Sono stati respinti tutti gli altri emendamenti, tra cui il 6.12 (FI) che prevedeva un nuovo corso riservato per i ricorrenti del concorso Ds 2011. Anief conferma lo sciopero e la manifestazione Nazionale dell’11 settembre, piazza Montecitorio, per sostenere i nuovi emendamenti in votazione in Aula. Scuola, I e V Commissione approvano gli emendamenti dei relatori: “laGaE“ DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato). PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE Sopprimere i commi ...