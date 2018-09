Milleproroghe | ok ai rimborsi per le vittime di crisi bancarie

Risparmiatori truffati - emendamento al Milleproroghe : “Rimborsi rapidi del 30% facendo domanda alla Consob” : Un rimborso versato direttamente dalla Consob, che si finanzia con i contributi dei soggetti vigilati. E’ la procedura prevista per i risarcimenti ai Risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie da un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Potranno rivolgersi all’authority per ottenere un ristoro “nella misura del 30% e con il limite massimo di 100mila ...

