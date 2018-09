Milano | Polfer | 6970 servizi vigilanza in scali ferroviari in estate

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni (2) : (AdnKronos) - Sempre nella stazione di Milano Lambrate è stata arrestata una 22enne di origine bosniaca per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti l'hanno individuata dopo aver ricevuto una segnalazione per la presenza a bordo di un treno regionale di una persona violenta. Una volta intervenuti

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni : Milano , 9 lug. (AdnKronos) – E’ di sette arresti , due denunce e 37 contravvenzioni il bilancio di una settimana di controlli effettuati la scorsa settimana dalla polfer di Milano . In tutto sono state identificate 1775 persone, delle quali 598 straniere di cui 10 irregolari.Il primo episodio si è verificato alla stazione Milano Centrale, dove una giovane di origine bosniaca, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione, è stata ...

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni (2) : (AdnKronos) – Sempre nella stazione di Milano Lambrate è stata arrestata una 22enne di origine bosniaca per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti l’hanno individuata dopo aver ricevuto una segnalazione per la presenza a bordo di un treno regionale di una persona violenta. Una volta intervenuti, sono stati aggrediti a loro volta, ma sono riusciti a immobilizzarla e arrestarla.Sempre per il reato di resistenza a pubblico ...