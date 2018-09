Milano | Polfer | 6970 servizi vigilanza in scali ferroviari in estate 2

Milano : Polfer - 6970 servizi vigilanza in scali ferroviari in estate : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Nell’estate del 2018, la Polizia ferroviaria di Milano ha incrementato i servizi istituzionali con 6970 servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 2003 scorte viaggiatori a bordo treno, 4597 treni scortati, 1669 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, 560 servizi an

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni (2) : (AdnKronos) - Sempre nella stazione di Milano Lambrate è stata arrestata una 22enne di origine bosniaca per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti l'hanno individuata dopo aver ricevuto una segnalazione per la presenza a bordo di un treno regionale di una persona violenta. Una volta intervenuti

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - E' di sette arresti, due denunce e 37 contravvenzioni il bilancio di una settimana di controlli effettuati la scorsa settimana dalla polfer di Milano. In tutto sono state identificate 1775 persone, delle quali 598 straniere di cui 10 irregolari. Il primo episodio si è ve

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – E’ di sette arresti, due denunce e 37 contravvenzioni il bilancio di una settimana di controlli effettuati la scorsa settimana dalla polfer di Milano. In tutto sono state identificate 1775 persone, delle quali 598 straniere di cui 10 irregolari.Il primo episodio si è verificato alla stazione Milano Centrale, dove una giovane di origine bosniaca, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione, è stata ...