MIKE SPONZA “Made in the Sixties” | il blues dei ricordi | la video intervista

MIKE SPONZA presenta l’album Made in the Sixties - un omaggio agli anni Sessanta : Lunedì 16 luglio, Mike Sponza ha presentato a Milano il nuovo album. Made in the Sixties, questo il titolo del progetto, vuole essere un omaggio agli anni 60 in chiave blues attraverso 10 inediti ispirati agli avvenimenti di un decennio fondamentale nella storia di tutto il mondo. 10 canzoni, una per anno, ognuna delle quali ispirata ad un solo avvenimento selezionato da Mike Sponza che racconta la parte scintillante e la parte buia di ...