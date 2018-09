: Migranti, piano di Trump per prolungare detenzione minori 'illegali' #donaldtrump - MediasetTgcom24 : Migranti, piano di Trump per prolungare detenzione minori 'illegali' #donaldtrump - CyberNewsH24 : #Migranti, Trump: detenzione più lunga - NotizieIN : Migranti, Trump: detenzione più lunga -

L'amministrazionerilancia la 'tolleranza zero' e annuncia un piano che consentirebbe di detenere le famiglie di immigrati che varcano il confine col Messico finché l'esame del loro caso non sia concluso. Un modo per aggirare l'accordo Flores del '97, che fissa un massimo di 20 giorni per il rilascio dei minori. Nei mesi scorsi il governo aveva suscitato un'ondata di sdegno internazionale per aver separato 2.900 bimbi dai genitori immigrati, ma i giudici avevano confermato i principi dell'accordo.(Di venerdì 7 settembre 2018)