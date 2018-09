Microsoft Edge Beta si aggiorna su Android | introdotto il numero delle schede aperte

Avast Online Security : disponibile al download l’estensione per Microsoft Edge : Microsoft Edge supporta nativamente la tecnologia Smart Screen in grado di rilevare in pochissimo tempo l’affidabilità e la reputazione dei siti web avvisando l’utente in caso di eventuali sospetti. Se però desiderate provare anche un servizio di terze parti per magari confrontarlo con quello nativo, potete adesso scaricare sul Microsoft l’estensione Avast Online Security. Proprio come Smart Screen, anche il plug-in della nota ...

Microsoft Edge Preview si aggiorna per Android e iOS : La versione Preview di Microsoft Edge ha appena ricevuto sul Google Play Store e sull’App Store di casa Apple un nuovo interessante aggiornamento numerato 42.0.0.2285. Novità Migliorata l’integrazione con MSN Notizie: adesso è possibile ricevere in automatico le notifiche sulle ultime news più importanti. Vai velocemente alla pagina web Novità e suggerimenti dal menu Impostazioni. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Microsoft Edge ottiene su mobile valutazioni migliori rispetto a Chrome : Microsoft Edge è ancora un browser molto giovane specialmente su piattaforma mobile e certamente, a livello di diffusione, non può competere con Chrome però è già riuscito a superare il suo rivale d’eccellenza in un particolare ambito.-- Microsoft, già a partire dal rilascio di Edge in versione beta e poi stabile, ha iniziato a lavorare costantemente per migliorarlo rendendolo aggiornamento dopo aggiornamento più stabile, veloce e completo. Gli ...

Windows 10 : Microsoft annuncia il supporto di Edge all’autenticazione di Windows Hello : Con la build 17723 rilasciata di recente per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast, Microsoft ha introdotto nel suo browser Edge il supporto ufficiale a Windows Hello.-- Nel comunicato, il Colosso di Redmond spiega come il WEB sia un luogo importante e alquanto privato per gli utenti poichè spesso inseriamo dei dati sensibili come i numeri delle carte di credito, l’indirizzo di casa o addirittura informazioni mediche. Il ...

Microsoft Edge meglio di Chrome e Firefox contro il phishing e i malware : Che Microsoft, con il suo browser Edge, abbia fatto un ottimo lavoro sul fronte della sicurezza non è di certo un segreto e lo ha dimostrato anche con dei test effettuati in proprio. Se però non vi fidate del Colosso di Redmond, potete osservare l’ultima analisi pubblicata da una società di terze parti. Naked Security Labs, una compagnia esperta nel campo della sicurezza informatica, ha recentemente condotto uno studio per analizzare i ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Norton Safe Web : disponibile l’estensione per Microsoft Edge : Microsoft Edge è un browser ottimo in termini di sicurezza poiché capace di rilevare con precisione i siti web contenenti malware o truffe, cosa che è possibile constatare anche in prima persona facendo un paragone con Google Chrome. Se, tuttavia, si ha la necessità di un livello di sicurezza ancora più elevato e affidabile, è possibile a partire da oggi scaricare dal Microsoft Store Norton Safe Web. Si tratta di un’estensione gratuita e ...

Microsoft Edge : immune all’exploit JavaScript : Un exploit basato su JavaScript minacciai browser globali bloccando i PC, risultano immuni a questa minaccia solamente Internet Explorer e Microsoft Edge. Internet Security L’exploit in questione era già stato segnalato in precedenza e “bloccato” da Chrome nella sua versione 65. Con l’aggiornamento alla versione 67 si ripresenta la vulnerabilità alla serie di stringhe malevoli: progettate per minare la CPU dei PC bersaglio. Nella lista dei ...

Microsoft Edge : icona beta - impostazioni ridisegnate e tanto altro ancora [Insider] : Lo avevamo già preannunciato con un precedente articolo e adesso, con la build 17704 appartenente a Redstone 5 e rilasciata per gli utenti Insider Fast, Microsoft ha apportato svariati miglioramenti al proprio browser Edge che si appresta a diventare ancora più maturo. Novità E’ stata introdotta una nuova icona beta utile per distinguere con maggiore intuitività la versione preview del browser con quella pubblica. Il menu accessibile ...