Michela Murgia e il potere delle donne : 'Per denunciare non devi essere una brava ragazza' : La scrittrice ripercorre “Le nebbie di Avalon” di Marion Zimmer Bradley e riflette sul matriarcato, su Dio e sulla parola femminile. «Con Asia Argento si sta facendo quello che qualche volta avviene nell’aula dei processi per stupro. Si cerca di minare la credibilità della vittima»