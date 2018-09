Metro C Raggi | lavori per portarla ai Fori Imperiali

romadailynews

(Di venerdì 7 settembre 2018) “Iper realizzare laC fino aiproseguono. Le immagini mostrano gli scavi di via Amba Aradam dove sorgera’ la futura stazione della terza lineapolitana di Roma e il pozzo di via Sannio nel quartiere San Giovanni da dove sono partite le ‘talpe meccaniche’, le cosiddette Tbm (Tunnel Boring Machine). Le talpe meccaniche hanno creato i tunnel di collegamento, partendo da via Sannio e arrivando fino alla stazione di Amba Aradam, gallerie dove circoleranno i treni della. Nel frattempo proseguono le attivita’ necessarie alla realizzazione della stazione e ai tunnel in collegamento con la fermata San Giovanni. In particolare e’ stato completato il montaggio dei micropali dal lato del pozzo di via Sannio ed e’ in corso lo scavo della stazione, lato”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, ...