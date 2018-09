Meteo | weekend a due facce | oggi temporali e grandinate sull’Italia

Meteo - weekend con temporali e grandine. Ma da lunedì tornerà il caldo : Il peggioramento si farà sentire già a partire da oggi su Alpi e Nord-ovest. Venerdì coinvolto tutto il Centro-nord, la Sardegna e la Campania. Ma dal 10 torna il caldo grazie all'anticiclone delle Azzorre con contributi africani.Continua a leggere

Meteo - primo weekend di settembre dal sapore autunnale : temporali e temperature in calo : Col mese di settembre arriva sulla penisola una nuova perturbazione che porta tanti temporali e fa scendere le temperature. Secondo gli esperti Meteo sabato 1 settembre sarà una giornata all'insegna di una forte instabilità, con temporali in gran parte d’Italia. temperature scenderanno anche di 10 gradi.Continua a leggere

Meteo weekend - in arrivo forti temporali : rischio grandine e nubifragi. L’estate è finita : L'ultima perturbazione del mese porterà forti temporali a Nord: lecito attendersi un’interruzione del clima estivo e quindi un calo generale delle temperature. Ancora qualche giorno di sole a Centro-Sud.Continua a leggere

Previsioni Meteo - Settembre inizia col botto : grande Tempesta Autunnale nel weekend - alto rischio bombe d’acqua e tornado al Nord Italia [MAPPE] : 1/22 ...

Meteo weekend - in arrivo temperature autunnali : Le previsioni Meteo per il weekend annunciano che arriverà un anticipo di autunno al Centronord, con temperature in netto calo e maltempo. Secondo le previsioni di 3bMeteo[.]com, si potranno registrare fino a 8 gradi in meno. Al Sud invece, l’abbassamento delle temperature sarà più lieve, grazie al maltempo che colpirà in maniera più diffusa e meno energica. Meteo weekend, anticipo d’autunno in tutta Italia Il prossimo weekend sarà un fine ...