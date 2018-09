Meteo Roma | Le previsioni per l’8 Settembre 2018

Meteo Roma : Le previsioni per il 7 Settembre 2018 : Meteo Roma. Prevista nella Capitale nuvolosità irregolare in transito in giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Nel Lazio al mattino nubi sparse e schiarite su tutta la regione con locali piogge sui settori settentrionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 7 Settembre 2018 Nuvolosità irregolare in transito in giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Tempo più stabile dalla serata con nubi sparse e ...

Meteo Roma. Le previsioni per il 6 Settembre 2018 : Meteo Roma. Le previsioni per domani Giovedì 6 Settembre 2018. A Roma è previsto tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel Lazio, nel pomeriggio, locali piogge al sui rilievi interni, sereno o poco nuvoloso altrove. Meteo Roma. Le previsioni per domani Giovedì 6 Settembre 2018 Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. Asciutto anche in serata ma con addensamenti anche ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 5 settembre : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede una giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nelle ore diurne. Nel Lazio tempo stabile e soleggiato su tutta la regione al mattino così come al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 5 settembre Giornata all’insegna del tempo stabile sulla Capitale con sole prevalente nelle ore diurne e ampie schiarite anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 4 settembre : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo stabile per gran parte della giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. Nel Lazio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 4 settembre Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. Asciutto anche in serata. Temperature comprese ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : sabato 1° settembre temporali di “forte intensità” : “Nella giornata di sabato 1 settembre 2018 è prevista diffusa attività temporalesca organizzata che localmente potrà risultare di forte intensità“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta Meteo codice giallo per temporali valida “dalle 00:00 del 01 settembre 2018 fino alle 00:00 del 02 settembre 2018“. “Allerta gialla per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, ...

Meteo Roma : Le previsioni per sabato 1 settembre : Meteo Roma. Prevista nella Capitale nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata con locali piogge al mattino. Nel Lazio tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Meteo Roma: Le previsioni per domani sabato 1 settembre Nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata con locali piogge al mattino. Peggiora nella notte con temporali dal mare. Domenica si rinnovano condizioni di tempo instabile con ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo - criticità codice giallo : “Dal pomeriggio del 31 agosto si prevedono precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle aree di bassa pianura prossime al corso del Po. Dalla serata intensificazione dell’attività temporalesca che potrà essere anche di forte intensità, più probabile sul settore occidentale della regione“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 31 agosto : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede tempo stabile per gran parte della giornata ma con nubi sparse alternate a schiarite. Nel Lazio tempo stabile al mattino sul Lazio ma con nubi sparse su coste e settori settentrionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 31 agosto Tempo stabile per gran parte della giornata ma con nubi sparse alternate a schiarite. Asciutto anche nelle ore serali con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 30 agosto : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel Lazio giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 30 agosto Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Asciutto anche nelle ore serali con ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +31°C. Meteo ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 29 agosto : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede una giornata caratterizzata bel tempo. Nel Lazio si prevedono condizioni di generale stabilità su tutte le provincie. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 29 agosto Giornata caratterizzata bel tempo con sole al mattino e al pomeriggio, cieli sereni o poco nuvolosi anche in sera e nottata. Temperature comprese tra +18°C e +32°C Meteo Lazio: Le previsioni per domani mercoledì 29 ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 28 agosto : Roma Meteo. Previsto per domani nella Capitale tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel Lazio giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 28 agosto Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Asciutto anche nelle ore serali con ampie ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo “temporali di forte intensità - vento e mareggiate” : “Un minimo depressionario in rapido transito sull’Italia del nord determinerà condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 agosto. Per la giornata di sabato 25 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte intensità ad iniziare dal pomeriggio. Per la giornata di domenica 26 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali “di forte intensità” : “Per la giornata di sabato 25 agosto sono previste condizioni di instabilità già nelle prime ore del mattino con temporali, localmente di forte intensità, che interesseranno prevalentemente le pianure prospicienti il fiume Po. A partire dal pomeriggio sono inoltre previste linee temporalesche organizzate, anche di forte intensità, più probabili sui settori romagnoli. Dalla sera di sabato, un ulteriore impulso di aria umida e instabile ...