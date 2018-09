Meteo pazzo | Italia spezzata in due e le sorprese non sono finite Cosa ci aspetta

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 settembre 2018)nella morsa del maltempo. L’arrivo dell’ennesimo vortice atlantico influenzerà le nostre regioni, facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma anche al Centro, fino a Roma, e al Sud, soprattutto in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna, come la provincia di Olbia-Tempio, e la Sicilia, in provincia di Palermo e Trapani. Nel corso della notte e delle ultime ore a seguito del calo di pressione, aria più fresca e instabile si è infiltrata sul Centro-Nord, causando un peggioramento del tempo. Forti temporali, a carattere di nubifragio hanno interessato l’alto Lazio, con cumulata fino a 60 mm a Tarquinia. L’ammasso temporalesco si è poi propagato verso Sud, coinvolgendo anche il litorale romano e la Capitale diretto verso la Campania. Piogge hanno interessato la Lombardia, in estensione in ...