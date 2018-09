Menù dal medico per un italiano su quattro

Cosa si può ordinare dal menu di Starbucks a Milano : La prima notizia è che no, non c’è il frappuccino. E non ci sono nemmeno le mille varianti di bibitoni vari ed eventuali che abbiamo sempre trovato in giro per il mondo. La Reserve roastery che Starbucks ha pensato per Milano è in realtà una scuola del caffè (o forse un parco giochi, chissà) in cui la bevanda calda più amata dagli italiani viene stravolta, capovolta, reinventata e proposta in ben 115 diverse versioni. Tutte eleganti, ...