Maturità 2019 | test Invalsi e alternanza non saranno requisiti per l' ammissione all' esame

Maturità 2019 - ecco le date : come cambia l'esame di Stato : Il Miur ha reso note le date per la Maturità del prossimo anno. Ma l'esame sarà differente da quelli degli anni passati: dal...

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere