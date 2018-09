Matteo Salvini | ' Io delinquente? Allora sequestratemi pure il cognome'

Matteo Salvini e i giudici contro la Lega - Renato Farina : perché Sergio Mattarella tace? : Ma anche le idee più fantastiche ed entusiasmanti camminano, in questo mondo carnale, non sulle ali degli angeli ma grazie alla logistica. Senza intendenza, rifornimenti, carri, cavalli, cucine da ...

Matteo Salvini contro i magistrati - il ministro grillino Alfonso Bonafede durissimo : 'Fuori dal tempo' : Le parole di Matteo Salvini contro il Tribunale di Palermo hanno irritato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , grillino. Si apre così un fronte di polemica interno al governo tra Lega e M5s .

Matteo Salvini - avviso di garanzia per la Diciotti : 'Adesso Saviano - Boldrini e Mannoia...' : ' Laura Boldrini , Roberto Saviano , Chef Rubio , Fiorella Mannoia staranno festeggiando'. Matteo Salvini è ironico nella sua diretta Facebook con cui ha annunciato di aver ricevuto l' avviso di ...

Diciotti - carabinieri al Viminale : notificata a Matteo Salvini apertura indagine per sequestro di persona aggravato : sequestro di persona aggravato. È il reato contestato dalla procura di Palermo a Matteo Salvini dopo la trasmissione degli atti da parte degli inquirenti di Agrigento per il caso della nave Diciotti. Sono stati i carabinieri a notificare al ministro dell’Interno l’avviso della procura che di fatto apre l’indagine sul trattenimento di 137 migranti per cinque giorni a bordo della nave – attraccata nel porto di Catania senza che ...

Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : “Rischio 15 anni di carcere” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è indagato per sequestro di persona aggravato dopo il caso della nave Diciotti. Il capo di accusa è stato modificato dai magistrati di Palermo. "Sono almeno 15 anni di galera prevista a cui bisogna aggiungere le aggravanti", afferma il titolare del Viminale in diretta Facebook.Continua a leggere

Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini che è stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona aggravato.I magistrati palermitani hanno modificato le contestazioni ipotizzate inizialmente dalla Procura di Agrigento nei ...

Nave Diciotti - Italia divisa sull’operato di Matteo Salvini : il 53% è contro di lui : Il 53% degli Italiani è in disaccordo con l'operato del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla gestione del caso della Nave Diciotti. Favorevole al suo operato il 44%. Tra i leader politici quelli che godono di più fiducia sono Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e - al terzo posto - proprio Salvini.Continua a leggere

Matteo Salvini - i carabinieri gli portano una busta al Viminale : è l'avviso di garanzia per la Diciotti? : carabinieri al Viminale: hanno consegnato a Matteo Salvini 'una busta'. Fonti del Ministero degli Interni comunicano l'arrivo degli agenti, non è ancora chiaro quale sia l'oggetto della 'visita'. ...

Annuncio su facebook : Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : Il ministro ha aperto la lettera arrivatagli dalla Procura di Palermo in diretta facebook. Dalla Procura del capoluogo siciliano è

Matteo Salvini al 34% - centrodestra unito al 50% - grillini a -23 punti : E’ l’ora di scaricare Luigi Di Maio e andare alle urne. Matteo Salvini si attesta al 32,2%. La sua Lega

Lega condannata - Paolo Becchi : 'Perché Silvio Berlusconi non aiuterà economicamente Matteo Salvini' : Assalto giudiziario o meno, oggi Matteo Salvini e la Lega sono al verde. E secondo Paolo Becchi il segretario 'ha tre possibili strade da percorrere'. 'La prima ovviamente è quella di fare ricorso', ...

La Isoardi mette a dieta Salvini : “Matteo ha messo su un po’ di pancetta” : Elisa Isoardi mette a dieta Salvini e confessa: “Matteo ha messo su un po’ di pancetta”. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui per la prima volta ha parlato del suo rapporto con il neo-Ministro, regalando un ritratto inedito e privato di Salvini. A quanto pare i tanti impegni politici impediscono al leader della Lega di mangiare sano, ma ad aiutarlo ci pensa proprio la fidanzata, che ...

Fondi Lega - Magistratura Democratica contro Matteo Salvini : “Toni intimidatori e inaccettabili - è eversivo” : La corrente dem delle toghe, Magistratura Democratica, attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa mattina ha definito il procedimento per il sequestro dei Fondi della Lega "un processo politico": "L'accusa alla Magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute Democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza rispetto all'esercizio delle ...

SILVIA CAVALLI - MORTA L'EX CONSIGLIERA DELLA/ Ultime notizie - Chiari - l'addio di Matteo Salvini : SILVIA CAVALLI, MORTA L'EX CONSIGLIERA Lega. Ultime notizie, il leader del carroccio, Matteo Salvini, in lutto: "Hai vinto comunque tu".