Matteo Renzi attacca il governo | ' Ladri e bugiardi | Salvini ha rubato soldi ai cittadini

Governo - Matteo Renzi accusa : 'Sono ladri e bugiardi' : "Abbiamo un Governo di ladri, perché la Lega ha rubato i soldi degli italiani, e di bugiardi, perché Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani". Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore Pd, in ...

Matteo Renzi - il perdente di successo - si prende la platea e sferza i vertici nazionali del Pd : Un discorso-sfida da novello Prometeo che si pone al centro del mondo. Un discorso-show ancora una volta da uomo solo al comando, di quelli a cui ci aveva abituati quando era a Palazzo Chigi. Anche ...

Matteo Renzi : “Un governo di scappati di casa. Salvini ha molto consenso? La ruota gira” : Intervenendo alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, non risparmia attacchi al governo Lega-M5S: "Un governo che ha una classe dirigente di 'scappati di casa'. Salvini dice 'i sondaggi stanno con me!' Ma la ruota gira, io sono un esperto del settore".Continua a leggere

Matteo Renzi - la crisi di nervi dell'ex segretario contro Lotti : come umilia l'amico : È nella pancia del Partito democratico in Toscana che si stanno consumando gli scontri più feroci e fino a poco tempo fa impensabili. L'ultimo è scoppiato tra Matteo Renzi e Luca Lotti , un tempo ...

Pd. Oggi alle 18 - 30 l'intervista a Matteo Renzi per la Festa nazionale de l'Unità : Partecipano al dibattito alcuni campioni dello sport italiano Ore 21.30 La riforma paritaria della società. I diritti violati e le pari opportunità con Lucia Annibali, Andrea Catizone, Eleonora ...

"Florence" - Matteo Renzi conduttore / Video - l'ex Premier alla guida della docufiction sulla città toscana : Matteo Renzi sarà il conduttore di "Florence" una docufiction sul capoluogo toscano di cui è stato sindaco dal 2009 al 2014. L'evento a puntate è curato da Arcobaleno Tre.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:48:00 GMT)

Matteo Renzi ironizza su M5s : “Lancio rubrica ‘Ogni giorno una’ - con tutte le novità dai Cinque Stelle” : Matteo Renzi ironizza sul MoVimento 5 Stelle, lanciando metaforicamente una rubrica quotidiana contro tutte le 'sparate' degli esponenti pentastellati. L'ex presidente del Consiglio sceglie così, con la rubrica dal titolo 'Ogni giorno una', di aggiornare ironicamente i suoi follower su Facebook su ciò che fa il M5s.Continua a leggere

Ponte Morandi - Matteo Renzi contro Danilo Toninelli : “Ha ricevuto pressioni e non ha denunciato? O è un colluso o è un bugiardo” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, si scaglia contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "Toninelli dice di aver ricevuto "pressioni esterne e interne". pressioni? Ma è gravissimo. pressioni di chi? Perché non ha denunciato? Fuori i nomi! Se un Ministro riceve delle pressioni deve andare in Procura e denunciare: fuori i nomi. Se non denuncia significa che è colluso oppure che è bugiardo".Continua a leggere

False fatture : i genitori di Matteo Renzi a giudizio a Firenze : Il gip di Firenze Silvia Romeo ha disposto il rinvio a giudizio per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, accusati di aver emesso False fatture per consulenze che, secondo la procura, non sarebbero mai state effettuate. A giudizio anche l'imprenditore Luigi Dagostino. Il processo inizierà il 4 marzo dell'anno prossimo. "Era una decisione scontata da ...

