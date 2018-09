Matteo Renzi | “Abbiamo un governo fatto di ladri e bugiardi | ma il problema è sempre il

Matteo Renzi sbarca in Tv : Un politico come lui non avrà problemi a recitare : Deluso dal mondo della politica, si dà alla Tv. L'ex presidente del Consiglio - oggi senatore - Matteo Renzi, lasciata la guida del Partito democratico, dopo la delusione per le elezioni di marzo, sfrutta il

Giancarlo Giorgetti annulla la partecipazione alla Festa de l'Unità dopo gli insulti di Matteo Renzi : Sbracava prima, quando aveva il 41% dei voti, e sbraca oggi che il suo partito vale un soldo di cacio. Matteo Renzi non s'è ancora arreso all'idea di essere un semplice senatore: a non essere più ...

Matteo Renzi attacca il governo : 'Ladri e bugiardi - Salvini ha rubato soldi ai cittadini e Toninelli mente' : Attacco durissimo di Matteo Renzi al governo giallo-verde. Ospite di Agorà , su Raitre , l'ex premier ha definito questo un esecutivo di 'Ladri e bugiardi', 'perché la Lega di Matteo Salvini ha rubato ...

Governo - Matteo Renzi accusa : 'Sono ladri e bugiardi' : "Abbiamo un Governo di ladri, perché la Lega ha rubato i soldi degli italiani, e di bugiardi, perché Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani". Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore Pd, in ...

Matteo Renzi - il perdente di successo - si prende la platea e sferza i vertici nazionali del Pd : Un discorso-sfida da novello Prometeo che si pone al centro del mondo. Un discorso-show ancora una volta da uomo solo al comando, di quelli a cui ci aveva abituati quando era a Palazzo Chigi. Anche ...

Matteo Renzi : “Un governo di scappati di casa. Salvini ha molto consenso? La ruota gira” : Intervenendo alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, non risparmia attacchi al governo Lega-M5S: "Un governo che ha una classe dirigente di 'scappati di casa'. Salvini dice 'i sondaggi stanno con me!' Ma la ruota gira, io sono un esperto del settore".Continua a leggere

Matteo Renzi - la crisi di nervi dell'ex segretario contro Lotti : come umilia l'amico : È nella pancia del Partito democratico in Toscana che si stanno consumando gli scontri più feroci e fino a poco tempo fa impensabili. L'ultimo è scoppiato tra Matteo Renzi e Luca Lotti , un tempo ...

Pd. Oggi alle 18 - 30 l'intervista a Matteo Renzi per la Festa nazionale de l'Unità : Partecipano al dibattito alcuni campioni dello sport italiano Ore 21.30 La riforma paritaria della società. I diritti violati e le pari opportunità con Lucia Annibali, Andrea Catizone, Eleonora ...

"Florence" - Matteo Renzi conduttore / Video - l'ex Premier alla guida della docufiction sulla città toscana : Matteo Renzi sarà il conduttore di "Florence" una docufiction sul capoluogo toscano di cui è stato sindaco dal 2009 al 2014. L'evento a puntate è curato da Arcobaleno Tre.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:48:00 GMT)

Matteo Renzi ironizza su M5s : “Lancio rubrica ‘Ogni giorno una’ - con tutte le novità dai Cinque Stelle” : Matteo Renzi ironizza sul MoVimento 5 Stelle, lanciando metaforicamente una rubrica quotidiana contro tutte le 'sparate' degli esponenti pentastellati. L'ex presidente del Consiglio sceglie così, con la rubrica dal titolo 'Ogni giorno una', di aggiornare ironicamente i suoi follower su Facebook su ciò che fa il M5s.Continua a leggere

Ponte Morandi - Matteo Renzi contro Danilo Toninelli : “Ha ricevuto pressioni e non ha denunciato? O è un colluso o è un bugiardo” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, si scaglia contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "Toninelli dice di aver ricevuto "pressioni esterne e interne". pressioni? Ma è gravissimo. pressioni di chi? Perché non ha denunciato? Fuori i nomi! Se un Ministro riceve delle pressioni deve andare in Procura e denunciare: fuori i nomi. Se non denuncia significa che è colluso oppure che è bugiardo".Continua a leggere

Fatture false - i genitori di Matteo Renzi a processo : Fatture false, i genitori di Matteo Renzi a processo Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal Gip di… L'articolo Fatture false, i genitori di Matteo Renzi a processo proviene da Essere-Informati.it.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli rinviati a giudizio/ False fatture - i genitori dell'ex premier Matteo a processo : Firenze, genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per "fatture False": ultime notizie, decisione del Gip e primi commenti. A processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano Renzi(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 15:45:00 GMT)

False fatture : i genitori di Matteo Renzi a giudizio a Firenze : Il gip di Firenze Silvia Romeo ha disposto il rinvio a giudizio per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, accusati di aver emesso False fatture per consulenze che, ...