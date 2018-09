Martina Attili | la 17enne ha incantato X-Factor | tra tormenti e giochi da diva

huffingtonpost

(Di venerdì 7 settembre 2018) Il pubblico si alza in piedi e applaude fino a spellarsi le mani. Alla prima di X-12, a conquistare tutti èromana che studia da cantautrice.è giovanissima ma ha già un bel pezzo di carriera alle spalle. Oltre a piccole comparse in fiction italiane come Un medico in famiglia, nel 2017 vince il premio Piero Calabrese e Area Sanremo con il brano "Un incubo ogni giorno". La partecipazione a X-le ha regalato il grande pubblico, fosse anche solo per un attimo.Su Facebook dice di non sapere cos'è, "né una ballerina né un'attrice", ma la voce e il physique du role indicano che il palco è casa sua. Perché la ragazza di Roma che ha stupito tutti con la sua "Cherofobia", dal greco paura di essere felice, gioca spesso con l'autoironia. Consegna ai social tutti i suoi pensieri, è a volte ...