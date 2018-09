Martin Palermo | è ora di fare giustizia

Incendi Palermo : fiamme a San Martin o delle Scale : Intervento nella notte per i Vigili del fuoco di Palermo , a San Martino delle Scale , nella zona di Monreale, dove è scoppiato un Incendi o che ha devastato una vasta zona di verde. Ieri sono stati numerosi gli interventi eseguiti dai pompieri per roghi alimentati dal forte vento. L'articolo Incendi Palermo : fiamme a San Martino delle Scale sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd : domani Martina a Palermo : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “domani, giovedì 19 luglio, alle 11.30, il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina sarà a Palermo. Alle 11.30 visiterà il quartiere Zen e il ‘Punto Luce’ di Save the Children, che si occupa del contrasto alla povertà educativa dei ragazzi. A Seguire Martina sarà nel quartiere Ballaró in visita allo spazio di coworking ‘Mille volti’, punto di incontro per le realtà del No ...