Mario Serpa sogna il vero amore | pronto a tornare a Uomini e Donne

Uomini e Donne - Mario Serpa : "L'amore? Basta con le relazioni che sono meno della metà di niente" : Mario Serpa, intervistato dalla rivista Albatros, ha raccontato di essersi concentrato, negli ultimi mesi, quasi esclusivamente sul lavoro dopo la fine della relazione con Claudio Sona: Quest’estate sono stato molto impegnato a livello professionale, però sono soddisfatto delle mie scelte! Non penso che ci siano stati cambiamenti nel mio modo di essere, onestamente, sono sempre il solito Mario che esce la mattina, come la maggior parte ...

Uomini e Donne anticipazioni : Mario Serpa assente alla prima registrazione : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni di Uomini e Donne, vi avevamo parlato del ritorno nel dating show di MARIO SERPA in veste di opinionista: archiviata la sua storia travagliata con l’ex tronista Claudio Sona, il ragazzo aveva dichiarato, nel corso di una serata in discoteca, che si sarebbe riaffacciato nel programma condotto da Maria De Filippi. Le cose, almeno per il momento, non sono però andate così. Nella varie ...

Uomini e Donne anticipazioni : Mario Serpa ci sarà. Il trono gay no? : È sempre più vicino l’esordio della nuova stagione di Uomini e Donne, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 10 settembre alle 14.45 su Canale 5. Proprio per questo iniziano a trapelare le prime anticipazioni sul programma… Nei giorni scorsi, sul web, alcuni telespettatori si sono chiesti ad esempio se MARIO SERPA tornerà ad occupare il ruolo di opinionista fisso al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari; stando a quanto ...

Prime indiscrezioni su Uomini e Donne : il trono gay ci sarà? Mario Serpa sará confermato come opinionista? : Anticipazioni sulla nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi In attesa della registrazione della prima puntata (prevista per venerdì 31 agosto) e della sua messa in onda (in programma lunedì 10 settembre) su Canale 5, si rincorrono le indiscrezioni su Uomini e Donne. Secondo quanto scrive il sito Trash Italiano, nella nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi non dovrebbe esserci spazio per il trono gay. Si ...

Uomini e donne : trono gay non ci sarà - Mario Serpa confermato opinionista? : In attesa della registrazione della prima puntata (prevista per venerdì 31 agosto) e della sua messa in onda (in programma lunedì 10 settembre) su Canale 5, si rincorrono le indiscrezioni su Uomini e donne. Secondo quanto scrive il sito Trash Italiano, nella nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi non dovrebbe esserci spazio per il trono gay. Si legge: "non è chiaro se la produzione non sia riuscita a trovare la persona ...

Mario Serpa confermato a Uomini e Donne/ Ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio… : Mario Serpa confermato a Uomini e Donne: “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!”, ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio…(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:42:00 GMT)

Uomini e Donne news : torna Mario Serpa : Uomini e Donne news: Mario Serpa presente anche quest’anno Mario Serpa, ospite in una serata in Sicilia, conferma, dopo essergli stato chiesto dalla presentatrice, la sua partecipazione alla nuova stagione di Uomini e Donne. Il video, riportato sulla pagina Instagram de Il Vicolo Delle news, testimonia quanto appena rivelato. L’ex corteggiatore e scelta del tronista […] L'articolo Uomini e Donne news: torna Mario Serpa proviene ...

Uomini e Donne : Mario Serpa fatto fuori dal compagno di Giovanni Ciacci : Giovanni Ciacci: il compagno scelto da un brand al posto di Mario Serpa di UeD Un noto marchio di abbigliamento sportivo ha scelto di essere rappresentato come testimonial dal fidanzato di Giovanni Ciacci. Damiano Allotta ha rubato così la scena a Mario Serpa. L’ex corteggiatore e opinionista di Uomini e Donne è stato privato della sua “corona” e Allotta è riuscito ad assicurarsi l’esclusiva della nuova campagna ...

Mario Serpa VS CLAUDIO SONA/ L'ex tronista di Uomini e Donne guida cantando e passa col rosso : è bufera! : Dopo la frecciatina di CLAUDIO SONA, MARIO SERPA torna sui social e rilancia le accuse: "Io almeno non dico le str**zate" e davanti alle immagini con Giulia de Lellis rilancia...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Giulia De Lellis e Claudio Sona nel mirino di Mario Serpa : “Attenti” : Claudio Sona e Giulia De Lellis insieme: la frecciata di Mario Serpa Giulia De Lellis e Claudio Sona condividono essenzialmente tre cose: entrambi hanno iniziato la loro scalata al successo partecipando in ruoli diversi e in tempi diversi a Uomini e Donne, entrambi trascorrono la maggior parte del loro tempo a Verona, città in cui l’ex tronista è nato e città in cui l’ex corteggiatrice si è trasferita per amore di Andrea Damante, ...

Mario Serpa VS Angelo Sanzio/ “La pazzia!” : il Ken Umano chiede spiegazioni - “Fai l’umile e rispondimi!” : Mario Serpa VS Angelo Sanzio, l'opinionista di Uomini e Donne esclama: “La pazzia!” e il Ken Umano chiede spiegazioni, “Fai l’umile e rispondimi!”.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Mario Serpa contro Claudio Sona : ‘Ci mettesse la faccia’ : Estate infuocata per i protagonisti dei primi due troni gay della storia di Uomini e donne. Dopo il botta e risposta tra Alessandro D’Amico e Alex Migliorini, beccato in discoteca a baciare l’ex del suo ex D’Amico, è la volta di altri due ex: Claudio Sona e Mario Serpa. La coppia, com’è noto, è scoppiata per la seconda volta e nelle ultime ore il corteggiatore romano ha tirato fuori gli artigli, gli stessi per cui si era ...

Uomini e donne - Mario Serpa contro Claudio Sona : "Metta la faccia ogni tanto..." : Mario Serpa torna a tuonare contro Claudio Sona sui social. L'ex corteggiatore del primo trono gay di Uomini e donne ha dedicato una serie di Instagram Stories a Mario, il tronista con il quale si era fidanzato in tv (poi la rottura con clamorose polemiche, poi il ritorno di fiamma, quindi la nuova rottura). Mario Serpa conferma: 'con Claudio Sona è finita da qualche mese' prosegui la ...

Mario Serpa attacca Claudio Sona/ “La prossima volta mettici la faccia e non rompermi i c*****ni” : Mario Serpa, sulle Instagram Stories, attacca l'ex fidanzato Claudio Sona: "mettici la faccia, invece che sguinzagliare i tuoi scagnozzi. Lasciatemi in pace o sgancio una bomba"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 01:01:00 GMT)