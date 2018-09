Marconi ennesimo incidente idrico

romadailynews

(Di venerdì 7 settembre 2018). Palma e Garipoli (FDI XI): “Necessario aggiornare piantine su posizione cavi e tubature”. “I testimoni di zona e la polizia locale insieme alla UOT del Municipio ed Acea Ato 2 intervenuti sul posto hanno visto un flusso di acqua che è arrivato al quarto piano. Il problema è stato causato ieri da un’attività di scavo in corso per conto della italgas su Vialeangolo via Gherardi “. “Si rende necessario verificare se l’errore sia stato provocato da un mancato aggiornamento delle piantine in possesso del Comune di Roma e delle società di pubblico servizi. Molte famiglie avranno problemi di approvvigionamentoe ci auguriamo che il disagio sia il più breve possibile”. “Sull’accaduto – dichiara il vice presidente del consiglio Marco Palma insieme al capogruppo di FdI Garipoli – annunciamo la richiesta di una commissione ...