Maradona nuovo dt club messicano Dorados

Maradona torna in panchina : sarà il nuovo allenatore dei Dorados : Diego Armando Maradona non smette mai di far parlare di sé. Stavolta fortunatamente la notizia riguarda l’ambito calcistico. Troppo spesso il nome di Maradona è stato associato a fatti che con il gioco del calcio non avevano niente a che vedere. La passione calcistica più importante per l’ex ‘pibe de oro’, una volta smesso con il calcio giocato, è stata quella di allenare. A dire il vero i risultati non sono stati mai ...