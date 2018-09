Maradona nuovo dt club messicano Dorados : ANSA, - ROMA, 7 SET - Diego Armando Maradona torna in panchina e lo fa assumendo la guida del messicani del Dorados. "Voglio confermare il mio viaggio, oggi, in Messico, per assumere la direzione ...

Maradona nuovo allenatore della squadra messicana Dorados : Ha anche attirato i titoli dei giornali con le sue buffonate alla Coppa del Mondo di quest'anno in Russia, facendo gesti offensivi ai tifosi sudcoreani durante la partita contro l'Argentina e fumando ...

Maradona torna in panchina : sarà il nuovo allenatore dei Dorados : Diego Armando Maradona non smette mai di far parlare di sé. Stavolta fortunatamente la notizia riguarda l’ambito calcistico. Troppo spesso il nome di Maradona è stato associato a fatti che con il gioco del calcio non avevano niente a che vedere. La passione calcistica più importante per l’ex ‘pibe de oro’, una volta smesso con il calcio giocato, è stata quella di allenare. A dire il vero i risultati non sono stati mai ...

Dorados - è ufficiale : Maradona è il nuovo allenatore : Diego Armando Maradona ai tempi dell'Al-Wasl. AFP Dopo la possibilità che arrivasse in veste di Direttore Tecnico dei Dorados, alla fine Diego Armando Maradona arriva a prendersi direttamente la ...