Manovra | Conte | Vogliamo il rilancio del Paese

Conte : Manovra avrà riforme e coperture : 21.02 Sulla Manovra economica "in questi incontri abbiamo parlato di spesa e di coperture,siamo ormai entrati nei dettagli e non siamo più ai massimi sistemi. La nostra abilità sarà trovare le coperture e presentarvele, ci saranno tutte le riforme qualificanti del nostro programma e ci saranno le coperture".Così il premier Conte in conferenza stampa dopo il Cdm. "Noi vogliamo rilanciare l'Europa,daremo un contributo in questa legislatura al ...

Manovra - Furlan : Conte convochi sindacati - dialogare è un dovere : Ravenna, 5 set., askanews, - In un momento 'molto particolare' come questo, in vista della Legge finanziaria, il presidente del Consiglio Conte 'deve convocare le parti sociali'. Lo ha chiesto la ...

CONTE - “Manovra DI CRESCITA E STABILITÀ”/ Salvini-Di Maio : “non in contrasto con Ue”. Coesione con Tria : CONTE, vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:55:00 GMT)

Conte : Manovra con crescita e stabilità Di Maio : «Non sfideremo la Ue sui conti» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Manovra - ci saranno reddito di cittadinanza e flat tax. Conte : crescita e conti in ordine : Il governo rispetterà i parametri imposti da Bruxelles promette Salvini, 'se vogliamo governare a lungo non possiamo far saltare i conti'. Confermato smantellamento della legge Fornero -

Conte : Manovra 'rassicurante' per i mercati : ... interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria", afferma il vicepremier leghista, al termine del vertice del Carroccio sull'economia. Di Maio: "Io ...