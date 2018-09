Manovra | allo studio il taglio dell' Irpef per i redditi più bassi

Manovra : allo studio taglio Irpef per redditi più bassi : Un taglio dell' Irpef di un punto per i redditi più bassi da inserire già nella prossima legge di bilancio. E' una delle proposte a cui sta lavorando il gruppo degli esperti economici della Lega e ...

Piazza Affari porta in dote allo Stato oltre 18 miliardi - come una Manovra : Le circa 350 società quotate a Piazza Affari staccheranno quest’anno a favore dello Stato, sotto forma di dividendi (quando il Tesoro è azionista) e di imposte sugli utili realizzati, un assegno da 18,2 miliardi a favore del Tesoro. Una cifra che rappresenta poco più di un punto percentuale del Prodotto interno lordo realizzato lo scorso anno in Italia...