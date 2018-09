Manovra | 10 miliardi da maggio | reddito di cittadinanza e Flat Tax a tre aliquote

Manovra - 10 miliardi per reddito cittadinanza. Borghi parla di deficit e rilancia 'smantellamento controllato Ue' : La stampa italiana oggi mette in evidenza soprattutto la vittoria che i 5 Stelle di Luigi Di Maio avrebbero incassato nei confronti di Giovanni Tria, ministro dell'economia e delle finanze. Alla fine ...

Negozi chiusi la domenica. La Manovra vola : 40 miliardi : Obbligo di chiusura domenicale per quasi tutti i Negozi. Marcia indietro sulle liberalizzazioni delle aperture. Uno dei cavalli di battaglia del M5s e della Lega sta per diventare legge. Il partito di Matteo Salvini ha incardinato in commissione Attività produttive della Camera la proposta di Barbara Saltamartini che impone la chiusura domenicale dei Negozi, cancellando la liberalizzazione introdotta dal governo Monti. Insieme a quella del ...

Manovra - fonti : almeno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza : L'accordo di massima sarebbe stato raggiunto dopo il vertice che si è tenuto nella giornata di giovedì a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'economia ...

Manovra : nove-dieci miliardi per reddito di cittadinanza. Flat tax progressiva : Almeno dieci miliardi per partire, dal prossimo maggio-giugno, con il reddito di cittadinanza e Flat tax progressiva fino alla riduzione a due aliquote. Il vertice di maggioranza convocato a Palazzo ...

Manovra - dieci miliardi per il reddito di cittadinanza e tre aliquote per far partire la 'flat tax' : Sulle coperture, il ministro dell'Economia avrebbe trovato 2 miliardi e mezzo assorbendo una parte del reddito di inclusione targato pd. Le altre - oltre ai fondi europei - sarebbero quelle ...

Una Manovra da 35 miliardi. Il governo mette a punto il piano di battaglia per la legge di stabilità : La war room di Palazzo Chigi ha messo a punto il piano di battaglia in vista della legge di stabilità. Un piano che prevede una manovra i cui costi si aggirano intorno ai trentacinque miliardi. E che contiene, da subito, un pezzo di reddito di cittadinanza, la quota 100 sulle pensioni e i primi mattoni della flat tax.Insieme a Giuseppe Conte si sono riuniti il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Affari europei Paolo Savona ...

Manovra verso quota trenta miliardi : copertura dal deficit - priorità pensioni : Parole che sono suonate musica per le orecchie del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel giorno del...

Manovra - caccia a 10-12 miliardi : l'obiettivo minimo per il governo : I PROVVEDIMENTI ROMA Il lavoro sulla sessione di bilancio entra nel vivo questa settimana con il rientro di Giovanni Tria dalla Cina. In autunno il ruolo del ministro dell'Economia non è mai facile, ma stavolta il titolare di Via Venti Settembre ha un compito se possibile ancora più delicato: come ha spiegato lui stesso si tratta di trasformare le esternazioni un po' ...

Piazza Affari porta in dote allo Stato oltre 18 miliardi - come una Manovra : Le circa 350 società quotate a Piazza Affari staccheranno quest’anno a favore dello Stato, sotto forma di dividendi (quando il Tesoro è azionista) e di imposte sugli utili realizzati, un assegno da 18,2 miliardi a favore del Tesoro. Una cifra che rappresenta poco più di un punto percentuale del Prodotto interno lordo realizzato lo scorso anno in Italia...

La Manovra? Flat tax - reddito minimo e grandi opere : piano per investimenti pubblici da 50 miliardi : Lo scopo del ministro dell'Economia è sbloccarne quanti più possibile nel più breve tempo possibile. La Lega Nord appoggia totalmente la linea di Tria sugli investimenti pubblici, mentre il Movimento ...