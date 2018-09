Mancini riparte da Balo per ridare all' Italia il gol desaparecido

ilgiornale

(Di venerdì 7 settembre 2018) L'di Roberto, con un serbatoio di "azzurrabili" sempre più vuoto, il ranking peggiore della storia e con gerarchie ancora tutte da stabilire, inizia stasera a Bologna ("sarà un'emozione speciale", ha detto il ct) l'avventura in Nations League. Il primo compito del Mancio è cancellare in tre mesi, nel doppio confronto con Polonia e Portogallo, lo scempio del Mondiale mancato. Vincere il girone significherebbe un'immediata risalita nella classifica per nazioni, essere testa di serie nel sorteggio per i gironi di Euro 2020 e ospitare i play-off della Lega A della neonata competizione. "Le nostre avversarie hanno al momento qualcosa in più, ma siamo contenti di iniziare questo torneo che può darci soddisfazioni se ci mettiamo qualcosa - così-. Credo sia sempre meglio giocare per i tre punti piuttosto che giocare amichevoli, in particolare per chi, come noi, ha tanti ...