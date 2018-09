Mancini | ' Italia bravissima nel secondo tempo'

Italia-Polonia - solo 1-1 in Nations League. Jorginho su rigore e Donnarumma salvano Mancini - Balotelli flop : L'I talia di Roberto Mancini comincia arrancando la Nations League . Contro la Polonia , al Dall'Ara di Bologna, finisce 1-1 dopo un primo tempo disastroso sia in fase di costruzione, zero occasioni ...

Italia-Polonia - la prestazione di Balotelli e l’ingresso di Chiesa : parla Mancini : Pareggio per l’Italia all’esordio contro nella Nations League contro la Polonia, al termine della partita ecco le partite di Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport: “Era la prima partita importante. Purtroppo qualche errore ci può stare. Nel complesso i ragazzi hanno fatto bene. Abbiamo commesso troppi errori nelle uscite consentendo a loro di usare il contropiede. Era la prima partita contro una squadra più collaudata ...

Mario Balotelli - il disastro in Italia-Polonia : Mancini lo toglie dopo un'ora - come lo massacrano i tifosi : Finisce malissimo, dopo un'ora, la partita di Mario Balotelli : quello che dovrebbe essere il leader della nuova Nazionale di Roberto Mancini esce mestamente, salutato da bordate di fischi del ...

Torino- Petrachi - stoccata a Mancini : “Pochi italiani? Con lui all’Inter neanche uno” : Petrachi- stoccata decisa e pungente di Petrachi nei confronti di Mancini. Il direttore sportivo del Torino, intervistato ai microfoni di “Rmc Sport“, ha colto l’occasione per sottolineare e rispondere ad alcune dichiarazioni fatte dall’attuale ct della Nazionale sull’utilizzo dei giocatori italiani nei rispettivi club. “Quando era all’Inter neanche un italiano in campo…” Petrachi non le ...

Petrachi duro su Mancini : “All’Inter non faceva giocare gli italiani” : Nei giorni scorsi il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, si è lamentato pubblicamente dello scarso minutaggio che viene concesso ai giovani italiani nel nostro campionato. Spunto di discussione interessante, a cui non si sono sottratti molti autorevoli uomini di calcio. Petrachi, al riguardo, non si è risparmiato una bordata indirizzata proprio al ct: “Mancini e le sue parole? Non giocava neanche un italiano con lui ...

Finalmente una “bella Italia” : Mancini si affida al talento - capito Ventura? : L’Italia targata Roberto Mancini si appresta a scendere in campo per la prima gara ufficiale dopo le amichevoli dei mesi scorsi La nuova Italia targata Roberto Mancini, questa sera inizierà ufficialmente il proprio percorso. Dopo le prime amichevoli di rodaggio infatti, oggi in quel di Bologna si inizierà a fare sul serio, con la gara di Nations League contro la Polonia di Lewandowski. Senz’altro una formazione di spessore ...