“Mamma” In coma | il suo bimbo tra le braccia Perché questa foto sta fermando i cuori

caffeinamagazine

: #mamma si sveglia dal #coma dopo un mese, l'abbraccio con il #figlio commuove il web - Gazzettino : #mamma si sveglia dal #coma dopo un mese, l'abbraccio con il #figlio commuove il web - zazoomnews : Mamma 25enne si risveglia dal coma dopo un mese: l’abbraccio col figlioletto è commovente - #Mamma #25enne… - guadambino : @rubio_chef @matteosalvinimi Mamma mia che brutale violenza non sarà mica andato in coma??? E pensare che giocavi a… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Una distrazione, l’impatto, poi il buio e il suono delle sirene dell’ambulanza. Un incidente terribile quello in cui era rimasta coinvolta Rachel Elliott, una 25enne irlandese, in cui erano rimaste uccise due ragazze di 20 anni. Per lei la diagnosi sembrava dare poche speranze. Un mese di lotta, tra la vita e la mortesperanza e lacrime fino a quando Rachel non ha riaperto gli occhi riuscendo a riabre il suo amatissimo figlio Ronnie. Rachel ha riportato seri danni alla testa, alla spina dorsale e al bacino, ma nel corso della sua degenza la famiglia le è sempre stata vicino. Dopo l’intervento al Beaumont Hospital di Dublino, alla giovane mamma è stato indotto ilma il bambino ha sempre pensato a lei e le è sempre stata vicino, probabilmente potrebbe essere stato il contatto con lui a darle la forza di rimettersi.Il momento dell’abbraccio tra i due è stato ...