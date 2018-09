Maltrattamenti in famiglia | 74enne allontanato da casa

Polizia - controlli più intensi sul territorio : arrestato un uomo per Maltrattamenti in famiglia : Polizia di Stato " controlli straordinari del territorio " un arresto, 12 denunce e perquisizioni. Negli ultimi tre giorni, anche in considerazione del maggior flusso turistico che ha interessato la ...

Maltrattamenti in famiglia agli arresti 41enne residente nella Marsica : L'Aquila - Il personale della Polizia di Stato ha arrestato, nella flagranza del reato di Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, D.R.C., 41enne, pregiudicato, originario di Roma e residente in una frazione di Avezzano. L’arresto è avvenuto a seguito della richiesta di intervento, giunta al 113, di un testimone che aveva assistito all’aggressione da parte dell’uomo nei confronti della moglie, avvenuta anche in presenza dei ...

Estorsione e Maltrattamenti in famiglia - finisce in manette un 22enne : LECCE - L'ordine di arresto, emesso dal Tribunale di Lecce, è arrivato in una torrida giornata di agosto, a notificarlo i carabinieri della stazione di Galatina. Claudio Salamac, 22enne di Aradeo, già ...

Maltrattamenti in famiglia - arrestato pregiudicato. : Un uomo è stato fermato e tratto in arresto per Maltrattamenti in famiglia venerdì 3 agosto a San Vito di Cerea. Pregiudicato violento Nella mattinata di ieri, venerdì 3 agosto, a San Vito di Cerea, i ...

Ikea in difesa delle donne : cartelli nei bagni invitano a denunciare i Maltrattamenti in famiglia : Ikea di nuovo in difesa delle donne. cartelli nei bagni dei negozi giallblù invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia con frasi come 'Quante volte al giorno ti dice stai zitta cretina?' ...

Santa Ninfa - ventunenne arestato per Maltrattamenti in famiglia : I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia il ventunenne B.F. di Santa Ninfa. Il giovane ha più volte aggredito i propri genitori che hanno dovuto fare ricorso alle cure dell'...

Cagliari. Arrestata coppia per Maltrattamenti in famiglia - vittima l'anziana madre a cui chiedevano soldi : I carabinieri dell' aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 in cui si denunciava un'...

Parma - fugge dalla famiglia che le vieta il fidanzamento : padre arrestato per Maltrattamenti : L'uomo, di origine indiana, non accettava che la figlia frequentasse un ragazzo italiano. Denunciati dai carabinieri la mamma e il fratello