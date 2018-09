Maltempo Roma | ripristinata la circolazione sul Grande raccordo anulare

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - in corso le verifiche dei vigili del fuoco : Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo in piazzale Garibaldi al Gianicolo per una verifica strutturale della statua equestre: un fulmine avrebbe colpito la base del monumento. Non si segnalano feriti o danni importanti. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno chiesto il transennamento della piazza, consentendo la circolazione delle auto. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce monumento di Garibaldi al ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce una centralina - semafori in tilt : Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono ‘saltati’ vari impianti in zona Monteverde: a piazza San Giovanni di Dio, circonvallazione Gianicolense e piazza Ippolito Nievo. La polizia locale invita alla prudenza nelle zone interessate. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce una centralina, semafori in tilt ...

Allerta Meteo - incubo Maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero cade su due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...

Maltempo Roma : i cipressi colpiti dal nubifragio a Piazza del Popolo saranno abbattuti : “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdì scorso nei pressi di Piazza del Popolo. I due alberi, alti più di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiché in primo luogo è necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo”: lo ha scritto su Facebook l’assessore alla sostenibilità ...

Maltempo Roma : 40 interventi dei Vigili del Fuoco per rami e alberi caduti : Dopo il temporale che si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco della Capitale hanno effettuato circa 40 interventi, soprattutto per rimuovere alberi e rami pericolanti. Il temporale ha colpito buona parte della città, in particolare la zona del Nomentano, non risultano però persone ferite. L'articolo Maltempo Roma: 40 interventi dei Vigili del Fuoco per rami e alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - altri alberi caduti a Roma : disagi sulla Nomentana e in via Cassia - traffico in tilt : Ancora Maltempo a Roma. Nelle ultime ore un violento temporale si è abbattuto sulla capitale causando disagi e problemi alla circolazione. sulla Cassia bis all’altezza dello svincolo per il Gra un albero è caduto sulla carreggiata intorno alle 16. Sul posto la stradale. L’albero è stato tagliato e rimosso. Fortunatamente l’incidente non ha fatto registrare feriti. Intervento della Stradale anche sulla carreggiata interna appena ...

Maltempo Roma : il Codacons interviene con una denuncia contro la Raggi : “Il Codacons interviene con una denuncia per omissione di atti dovuti, danneggiamento e allagamento colposo contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’atto ha lo scopo di invertire un trend purtroppo molto noto ai Romani: quello per cui allagamenti, esplosioni di condutture e problemi di ogni genere all’asfalto formano un continuum senza fine, anche a causa delle caditoie permanentemente ostruite da ciuffetti di erbe ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti : Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale bloccando il traffico in molte parte della città e provocando voragini in strada

Maltempo - grandine a Roma : ancora chiuso l’accesso a Piazza del Popolo [FOTO] : 1/9 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Maltempo Roma : alberi in strada - traffico bloccato su via Cassia : Continua anche oggi il Maltempo a Roma, dove a causa delle intense piogge si sono verificati diversi danni. In particolare un albero è caduto in strada, bloccando il traffico su via Cassia. In particolare il traffico è bloccato tra “#TombaDiNerone e #VignaClara”, inoltre è deviata anche la “linea 301, in direzione esterna: da Corso Francia, via Cassia Nuova”. L'articolo Maltempo Roma: alberi in strada, traffico bloccato ...

Maltempo Roma : alberi caduti - chiuse vie d’accesso a Piazza del Popolo : Disagi alla circolazione per gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del Maltempo di ieri a Roma: è stato disposto il divieto di transito in Piazza del Popolo a causa di due alberi pericolanti. L’area è tra le più colpite dal nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale. Disposte chiusure in Via Ferdinando di Savoia – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio ...

Maltempo Roma - oltre 150 interventi da parte della Polizia Locale : Maltempo Roma – Sono oltre 150 gli interventi legati al Maltempo da parte della Polizia Locale: solo negli ultimi due giorni centinaia di agenti hanno prestato aiuto alle persone sorprese dalla pioggia improvvisa e provveduto a deviare il traffico nelle zone particolarmente colpite da cadute di rami o alberi. Le pattuglie hanno messo in sicurezza le strade e ripristinato la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le chiamate ...