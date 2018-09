Maltempo | forte temporale nella notte a Fiumicino | smottamento di fango e detriti

Allerta Meteo - è un venerdì di forte Maltempo sull’Italia : attenzione ai temporali pomeridiani : 1/9 ...

Forte Maltempo al nord-ovest - nubifragi in Piemonte con allagamenti : temporali verso Milano : Intense piogge sul Piemonte, ci sono allagamenti e disagi tra torinese e cuneese. temporali verso la Lombardia. Come ampiamente preannunciato i primi segni di Forte maltempo si stanno manifestando...

Aeronautica Militare : Maltempo anche forte in arrivo stasera al Nord : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico sta per interessare l'Italia. Lo farà a cominciare dalle regioni settentrionali, dove nel corso di oggi la situazione meteo tenderà a divenire...

Maltempo - la bomba d’acqua di sabato a Jesi è stata la più forte degli ultimi 10 anni : sono caduti 85mm di pioggia in due ore : Era una ‘bomba d’acqua’ da 85mm di pioggia (equivalenti a litri per metro quadrato) in due ore, quattro volte in più delle precipitazioni registrate a gennaio, quella che si e’ riversata il primo settembre su Jesi causando allagamenti, frane e numerosi danni. I dati, raccolti dal Comune, riferiscono di 42,6mm di pioggia caduti tra le ore 14 e le 15 e di 42,2mm tra le 15 e le 16. “Negli ultimi dieci anni – si ...

Maltempo - forte vento a Napoli : danni e disagi - ‘scoperchiata’ palazzina : Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, e’ stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell’Air Atitech, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un’altra parte della guaina e’ invece precipitata su alcune ...

Allerta Meteo - forte Maltempo su mezz’Italia : allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo - altra giornata di fenomeni estremi al Sud : forte Maltempo - attenzione ai violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Previsioni Meteo : da stasera inizia il forte Maltempo al Nord - nel weekend shock termico di 15°C - rischio alluvioni lampo - grandine - tornado e neve sulle Alpi [MAPPE] : 1/18 ...

Forte Maltempo a Palermo : strade e case allagate : Notte di folto lavoro a Palermo per i vigili del fuoco.Centinaia le chiamate per strade e case allagate dall'abbondante pioggia. Forte maltempo.

Maltempo Umbria : forte temporale a Perugia - uomo bloccato in sottopasso allagato : forte temporale nel pomeriggio su Perugia e provincia: registrati numerosi danni e allagamenti. Un uomo è rimasto bloccato con la sua automobile in un sottopassaggio nella zona di Gubbio: tempestivo l’ intervento dei vigili del fuoco, che hanno aiutato l’automobilista. Un albero si è abbattuto nella zona di Umbertide, lungo la E-45: la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione della pianta. Segnalati numerosi ...

Forte Maltempo a Malta : nubifragio in corso [VIDEO] : Un violento nubifragio è in corso a Malta, che sta causando danni e allagamenti. La città si è trasformata in un fiume, ingenti disagi come mostrano le immagini. Forte maltempo a Malta, nubifragio in corso [VIDEO] L'articolo Forte maltempo a Malta: nubifragio in corso [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo - forte Maltempo sul Nord Italia nel weekend : piogge torrenziali - grandine e brusco calo termico [MAPPE] : 1/9 ...

Maltempo - forte vento nell’Isola del Giglio : yacht sbatte contro gli scogli e affonda : La barca affondata all’Isola del Giglio era in realtà uno yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo. Tra loro c’era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato. L'articolo Maltempo, forte vento nell’Isola del Giglio: yacht sbatte contro gli scogli e affonda sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - vento forte all’Isola del Giglio : paura per 400 croceristi : paura all’Isola del Giglio (Grosseto) per due piccole navi da crociera, quando un’imprevista ondata di Maltempo, accompagnata da forte vento, con raffiche sopra 30 nodi, ha colpito l’isola. Le due imbarcazioni, con a bordo complessivamente circa 400 persone, avevano cercato di lasciare il porto ma sono state danneggiate dalle onde nella zona di Campese e Giglio Porto. Sono comunque riuscite a rientrare nel porto mentre ...