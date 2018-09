Maltempo del 2016 e del 2017 in Emilia Romagna | il Consiglio dei ministri approva le

Ottime notizie per la cascata delle Marmore nonostante il Maltempo di Agosto : nonostante il maltempo registrato ad Agosto, non hanno deluso i dati relativi all’affluenza all’area naturalistica della cascata delle Marmore: nell’ultimo mese sono stati infatti registrati 86.625 paganti, rispetto ai 92.388 dello scorso anno che ha potuto contare su condizioni meteo piu’ favorevoli. A diffondere i dati l’Ati di Gestione 165 Marmore falls (composta dalle cooperative Alis, Actl e Sistema Museo), ...

GRA : Maltempo - ripristinata la circolazione sulla carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense : Roma – La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo Anulare. Il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Gli interventi erano in corso dalle 22:00 di ieri sera in carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense (Km 57,600) sulla corsia centrale e di destra per una ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - in corso le verifiche dei vigili del fuoco : Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo in piazzale Garibaldi al Gianicolo per una verifica strutturale della statua equestre: un fulmine avrebbe colpito la base del monumento. Non si segnalano feriti o danni importanti. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno chiesto il transennamento della piazza, consentendo la circolazione delle auto. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce monumento di Garibaldi al ...

Nella morsa del Maltempo : Italia Nella morsa del maltempo . L'arrivo dell'ennesimo vortice atlantico influenzerà le nostre regioni, facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma ...

Allerta della Protezione Civile per il Maltempo in arrivo : forti temporali nelle prossime ore : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista della perturbazione atlantica che nelle prossime ore si intensificherà sul Centro-Nord Italia, portando piogge e temporali...

Maltempo - continua la conta dei danni del nubifragio del weekend a Verona : oltre 1 milione e 100 mila euro : Il nubifragio che ha colpito Verona tra sabato e domenica e’ costato alla citta’ almeno un milione e 100 mila euro. E’ questa la prima conta dei danni che e’ emersa dalla riunione, convocata dall’assessore alla Protezione civile Daniele Polato, cui hanno partecipato anche l’assessore alle Strade Marco Padovani, il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura, rappresentanti delle Circoscrizioni, i ...

Maltempo Giappone : in arrivo il tifone più potente dell’anno : Raffiche di vento e piogge torrenziali con potenti fulmini: il Giappone si prepara al tifone numero 21 della stagione, il cui approdo è atteso nel primo pomeriggio di martedì sul versante centro occidentale dell’arcipelago. L’Agenzia meteorologica nazionale avverte che si tratta del ciclone tropicale con la maggiore intensità dall’inizio dell’anno, con una pressione atmosferica di 940 ettopascal e venti che potranno ...

Il Maltempo flagella il Veronese - Zaia : "Danni ingenti al distretto del vino" : E oltre ai danni a famiglie e imprese, il nubifragio ha martoriato un distretto produttivo strategico per l'economia del Veneto, proprio nel momento clou della raccolta dell'uva e della successiva ...

Maltempo nel Veronese : 700 mm in 2 ore - quasi 300 richieste di intervento a Protezione Civile e Vigili del fuoco : Sono quasi 300 le richieste di intervento arrivate alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco del Veronese a seguito dei nubifragi che da ieri pomeriggio hanno colpito Verona, la Valpolicella e una decina di comuni dell’Est e dell’Ovest Veronese. In alcune fasce del territorio scaligero sono precipitate autentiche ‘bombe d’acqua’ che hanno scaricato fino a 170 millimetri di pioggia in due ore, ingrossando pericolosamente i corsi ...

Maltempo - allagamenti in provincia di Ancona : interventi dei Vigli del Fuoco : interventi per allagamenti ed alberi pericolanti sono in corso da parte dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Ancona. Le zone più colpite dal Maltempo e dalle forti piogge sono state quelle di Jesi e Castelbellino. L'articolo Maltempo, allagamenti in provincia di Ancona: interventi dei Vigli del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione Civile : arrivederci estate - Maltempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...

Maltempo - Carrara : provate le sirene di allarme del torrente Carrione : Hanno suonato stamani a Carrara le quattro sirene di allarme sistemate lungo il fiume Carrione per segnalare, nell’eventualità che accada, una situazione di pericolo per la piena. La simulazione ha riguardato il tratto del centro storico. “E’ necessario – spiega il Comune – procedere con periodiche prove sul corretto funzionamento dell’impianto al fine di assicurare il perfetto stato in caso di necessità, ...

Maltempo - Settembre inizia all’insegna dell’Autunno su gran parte d’Italia : goccia fredda in azione al Centro/Nord - nubifragi e temperature in picchiata : 1/13 ...

Maltempo : nevica sulle montagne della Valtellina : E’ crollata la temperatura in Valtellina e in Valchiavenna dove l’autunno sembra gia’ iniziato. Oltre che sul ghiacciaio dello Stelvio, ha infatti iniziato a nevicare sul passo del Foscagno, il valico alpino che collega Bormio e il resto della Lombardia a Livigno (Sondrio) e sul passo del Gavia che, da Santa Caterina Valfurva, unisce la provincia di Sondrio a quella di Brescia. Pioggia battente sul fondovalle, nubi fitte in ...