Maltempo | circolazione ferroviaria sospesa sulla linea FL4 tra Ciampino e Velletri

Maltempo : disagi alla circolazione dei treni a Trieste : Ritardi fino a 60 minuti negli arrivi e nelle partenze dei treni si stanno registrando alla Stazione centrale di Trieste a causa del Maltempo. Alcuni treni in partenza sono stati cancellati. Dalle 20.30 – informa Rfi – a seguito di scariche atmosferiche si sono verificati un guasto al distanziamento dei treni tra il Bivio di Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale e un guasto ai segnali nella stazione di Trieste Centrale. Diversi i ...

Maltempo Reggio Calabria : circolazione ferroviaria riattivata : Nella tarda serata di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido per il Maltempo. Quattro Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato ...

Maltempo - nubifragio e grandine a Roma : allagamenti e alberi caduti - disagi alla circolazione [DETTAGLI] : 1/7 ...

Maltempo Roma : sospesa la circolazione tra Ciampino e Pavona : Situazione verso la normalita’ sulla linea Fs Roma-Cassino dopo un guasto avvenuto fra Ciampino e Colle Mattia. Il traffico ferroviario, come informa Rfi, e’ invece sospeso fra Ciampino e Pavona, sulla linea FL4 Roma – Velletri, per danni causati dal Maltempo. L'articolo Maltempo Roma: sospesa la circolazione tra Ciampino e Pavona sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : ripresa la circolazione sulla linea Pavia-Cremona : E’ ripresa questa mattina alle 5.45 la circolazione ferroviaria fra Chignolo Po e Ospedaletto, sulla linea ferroviaria Pavia-Codogno-Cremona, sospesa dalle 19.30 di ieri per l’allagamento dei binari, probabilmente a causa della rottura di una tubatura di irrigazione adiacente la ferrovia. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana, i cui tecnici hanno lavorato per ripristinare la corretta funzionalita’ in sicurezza delle ...

Maltempo Napoli : torna regolare la circolazione ferroviaria : La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito rallentamenti dalle 10:40 alle 12:40 per guasti agli impianti di circolazione, causati da un forte temporale che in mattinata ha colpito la città e le zone vicine. La situazione ora è tornata regolare. Interessati i treni della Formia – Roma e Aversa – Caserta. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana sono intervenuti per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni ...

Maltempo Roma : circolazione dei treni in ripresa : La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, fortemente rallentata dalle ore 8 circa a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Capitale, è in via di normalizzazione. Interessati i collegamenti alta velocità Roma – Napoli e quelli delle linee regionali FL7 Roma – Formia, FL8 Roma – Nettuno, FL4 Roma – Castelli e FL6 Roma – Cassino. Registrati ritardi medi di un’ora, con punte di 90 minuti, per i ...

Maltempo : ripresa circolazione ferroviaria linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - E' ripresa alle 13.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino-Gallarate, sospesa dalle 4 di questa notte per danni dovuti al Maltempo e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi. Durante lo stop, 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato

Maltempo : ripresa circolazione ferroviaria linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – E’ ripresa alle 13.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino-Gallarate, sospesa dalle 4 di questa notte per danni dovuti al Maltempo e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.Durante lo stop, 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. La mobilità è stata garantita da un servizio sostitutivo con autobus fra Luino e Gallarate.L'articolo Maltempo: ...

Maltempo Lombardia : riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate : Ripresa alle 13:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino – Gallarate, sospesa dalla notte per danni causati dal Maltempo e da uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi. Durante lo stop 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. L'articolo Maltempo Lombardia: riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : torna regolare la circolazione sulla Lecco-Bergamo : E’ tornata regolare intorno alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco – Ponte San Pietro – Bergamo. Il traffico era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle 5.10 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni provocato dal Maltempo. Il passaggio dei treni era stato parzialmente riattivato alle 9 nella tratta fra Cisano-Caprino Bergamasco e Ponte San Pietro. In ...