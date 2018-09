Maltempo | circolazione ferroviaria Ciampino-Velletri in ripresa

Maltempo Roma : ripristinata la circolazione sul Grande raccordo anulare : La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo anulare a Roma: il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Le intense precipitazioni atmosferiche non hanno consentito la riapertura dell’intera carreggiata prevista alle 6. E’ rimasta chiusa, oltre l’orario previsto, anche la ...

GRA : Maltempo - ripristinata la circolazione sulla carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense : Roma – La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo Anulare. Il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Gli interventi erano in corso dalle 22:00 di ieri sera in carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense (Km 57,600) sulla corsia centrale e di destra per una ...

Maltempo : circolazione ferroviaria sospesa sulla linea FL4 tra Ciampino e Velletri : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 06:30 tra Ciampino e Velletri, linea FL4, a causa di un guasto agli impianti di circolazione causato dal Maltempo: in corso l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana per ripristinare l’infrastruttura ferroviaria. Attivati da Trenitalia servizi sostitutivi con autobus. Sta invece tornando progressivamente alla normalità la circolazione sulla linea Roma – Napoli via Formia, ...

Maltempo : disagi alla circolazione dei treni a Trieste : Ritardi fino a 60 minuti negli arrivi e nelle partenze dei treni si stanno registrando alla Stazione centrale di Trieste a causa del Maltempo. Alcuni treni in partenza sono stati cancellati. Dalle 20.30 – informa Rfi – a seguito di scariche atmosferiche si sono verificati un guasto al distanziamento dei treni tra il Bivio di Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale e un guasto ai segnali nella stazione di Trieste Centrale. Diversi i ...

Maltempo Reggio Calabria : circolazione ferroviaria riattivata : Nella tarda serata di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido per il Maltempo. Quattro Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato ...

Maltempo - nubifragio e grandine a Roma : allagamenti e alberi caduti - disagi alla circolazione [DETTAGLI] : 1/7 ...

Maltempo Roma : sospesa la circolazione tra Ciampino e Pavona : Situazione verso la normalita’ sulla linea Fs Roma-Cassino dopo un guasto avvenuto fra Ciampino e Colle Mattia. Il traffico ferroviario, come informa Rfi, e’ invece sospeso fra Ciampino e Pavona, sulla linea FL4 Roma – Velletri, per danni causati dal Maltempo. L'articolo Maltempo Roma: sospesa la circolazione tra Ciampino e Pavona sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : ripresa la circolazione sulla linea Pavia-Cremona : E’ ripresa questa mattina alle 5.45 la circolazione ferroviaria fra Chignolo Po e Ospedaletto, sulla linea ferroviaria Pavia-Codogno-Cremona, sospesa dalle 19.30 di ieri per l’allagamento dei binari, probabilmente a causa della rottura di una tubatura di irrigazione adiacente la ferrovia. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana, i cui tecnici hanno lavorato per ripristinare la corretta funzionalita’ in sicurezza delle ...

Maltempo Napoli : torna regolare la circolazione ferroviaria : La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito rallentamenti dalle 10:40 alle 12:40 per guasti agli impianti di circolazione, causati da un forte temporale che in mattinata ha colpito la città e le zone vicine. La situazione ora è tornata regolare. Interessati i treni della Formia – Roma e Aversa – Caserta. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana sono intervenuti per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni ...

Maltempo Roma : circolazione dei treni in ripresa : La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, fortemente rallentata dalle ore 8 circa a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Capitale, è in via di normalizzazione. Interessati i collegamenti alta velocità Roma – Napoli e quelli delle linee regionali FL7 Roma – Formia, FL8 Roma – Nettuno, FL4 Roma – Castelli e FL6 Roma – Cassino. Registrati ritardi medi di un’ora, con punte di 90 minuti, per i ...

Maltempo : ripresa circolazione ferroviaria linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - E' ripresa alle 13.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino-Gallarate, sospesa dalle 4 di questa notte per danni dovuti al Maltempo e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi. Durante lo stop, 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato

Maltempo : ripresa circolazione ferroviaria linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – E’ ripresa alle 13.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino-Gallarate, sospesa dalle 4 di questa notte per danni dovuti al Maltempo e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.Durante lo stop, 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. La mobilità è stata garantita da un servizio sostitutivo con autobus fra Luino e Gallarate.L'articolo Maltempo: ...

Maltempo Lombardia : riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate : Ripresa alle 13:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino – Gallarate, sospesa dalla notte per danni causati dal Maltempo e da uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi. Durante lo stop 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. L'articolo Maltempo Lombardia: riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : torna regolare la circolazione sulla Lecco-Bergamo : E’ tornata regolare intorno alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco – Ponte San Pietro – Bergamo. Il traffico era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle 5.10 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni provocato dal Maltempo. Il passaggio dei treni era stato parzialmente riattivato alle 9 nella tratta fra Cisano-Caprino Bergamasco e Ponte San Pietro. In ...