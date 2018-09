Magistrati | Bonafede risponde a Salvini | Non torniamo nella seconda Repubblica

Matteo Salvini contro i Magistrati - il ministro grillino Alfonso Bonafede durissimo : 'Fuori dal tempo' : Le parole di Matteo Salvini contro il Tribunale di Palermo hanno irritato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , grillino. Si apre così un fronte di polemica interno al governo tra Lega e M5s .

Bonafede richiama Salvini : "Sui Magistrati è fuori dal tempo : non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica" : "Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apprende l'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commenta l'attacco di questo pomeriggio del ...

Caso Diciotti - Salvini : “Processatemi”. L’Anm si scaglia contro il ministro della Giustizia Bonafede : “Difenda i Magistrati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tira dritto sul Caso Diciotti e sulla questioni migranti: "L'inchiesta sarà un boomerang. Io non mi opporrò all'autorizzazione a procedere, se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore", L'Anm se la prende con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della ...

Bari - i Magistrati a Mattarella - Csm e Bonafede : “Senza sede paralisi indagini - anche quelle sulla mafia foggiana” : “Date una sede oppure sarà paralisi nelle indagini, anche quelle riguardanti la mafia foggiana, un’emergenza nazionale”. È il cuore della lettera inviata dai magistrati di Bari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Csm e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La nota, scritta al termine di un’assemblea dei pubblici ministeri convocata dal procuratore capo Giuseppe Volpe, ripercorre i problemi legati ...

Intercettazioni - Bonafede : “Bloccato folle riforma che proteggeva politici. Faremo monitoraggio su produttività Magistrati” : La definisce una “folle riforma” che aveva “solo la funzione di proteggere i politici“. Il guardasigilli Alfonso Bonafede torna ad attaccare la nuova legge sulle Intercettazioni telefoniche varata dal suo predecessore Andrea Orlando e la cui entrata in vigore è stata prorogata con il decreto Milleproroghe. “Ho bloccato la folle riforma Orlando che aveva solo la funzione di proteggere i politici dalle ...

Il procuratore di Torino al ministro Bonafede : “Si pronunci sul fascicolo per vilipendio ai Magistrati contro Salvini” : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha chiesto in via formale al ministro della Giustizia di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, pendente dal 2016. Il capo della procura piemontese aveva infatti aperto un fascicolo contro l’attuale capo del Viminale per vilipendio all’ordine giudiziario perché, il 14 febbraio 2016, durante un comizio a Collegno aveva definito “una ...