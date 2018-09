Caso fascia : Bild 'non avete altri guai?' : ANSA, - BERLINO, 07 SET - "Piccola fascia, grossa lite". È la Bild a ironizzare, riferendo delle polemiche esplose nel calcio italiano, a causa della prescrizione della Lega do Serie A sulla fascia ...

Multe per la fascia dedicata ad Astori - in Germania increduli : 'Mamma mia - ma non avete altri problemi in Italia?' : Il caso delle fasce da capitano e la possibilità che, dal prossimo turno, a ricevere sanzioni possa essere anche la Fiorentina per quella dedicata a Davide Astori ha fatto il giro del Mondo, incassando reazioni di stupore e critica nei confronti della Lega Serie A . Anche in Germania , dove la Bild ha analizzato la situazione con una chiosa abbastanza netta: ' Mamma mia, come se il ...

Huawei Kirin 980 e Mate 20 : l’Intelligenza Artificiale come non l’avete mai vista : Il Kirin 970, presentato a Ifa nel 2017 e cuore pensante del Huawei Mate 10 Pro e del successivo P20 e P20 Pro, è stato il primo processore dell’azienda cinese ottimizzato per l’Intelligenza Artificiale. Un anno dopo, Richard Yu, ceo di Huawei, torna a Berlino per lanciare il suo successore, Kirin 980, il primo chipset del mondo da 7 nanometri, “una powerhouse completa che non solo dimostra le eccellenti potenzialità dell’AI, ma garantisce ai ...

Da Sarri a Mourinho : gli allenatori di Premier League come non li avete mai visti : Mourinho al Setubal, Klopp con la maglia del Mainz e anche un inedito Maurizio Sarri: una raccolta di foto tra ieri e oggi di tutti gli allenatori del campionato inglese. come sono cambiati rispetto a ...

BLOG. ''Caro Pd - cari democratici - avete perso troppo tempo : non perdete l'occasione di candidare Paolo Ghezzi'' : ... se il Pd dimostrerà ancora una volta di non voler né leggere , né capire , né " sfruttare " in positivo ciò che in questi pochi mesi ha rianimato una voglia di politica e di partecipazione. Un ...

Sempre sciolti. Ci avete fatto caso? Ecco perché Kate Middleton non raccoglie mai i capelli : Ormai non c’è giorno che non si parli di Meghan Markle e Kate Middleton. Le due cognate – duchesse, rispettivamente di Sussex e di Cambridge, dominano le cronache rosa tra ‘sfide’ di look e segreti beauty spifferati da più fronti. Ogni loro apparizione a eventi pubblici viene irrimediabilmente passata allo scanner dai media, ogni loro ‘mossa’ studiata nei dettagli e, diciamolo pure ad alta voce, ogni ...

Avete mai provato Hot Yoga?Se non ancora - forse è giunto il momento : La temperatura e il clima quest’anno sono state capricciose ma c’è un modo per sentire ancora il tepore sulla pelle e sudare un po’: praticare una lezione di Hot Yoga! La parola “hot” ha sempre più affiancamenti e significati, ma questa volta non si tratta dell’ultima trovata pubblicitaria di qualche sito porno, chi pratica Bikram e Yoga, conosce di cosa stiamo parlando, senza stupore! Hot Yoga Therapy è una vera e propria terapia benefica per ...

“17 anni”. Baby Lecciso è cresciuta. Jasmine Carrisi come non l’avete mai vista : Bionda come mamma, talentuosa come papà: Jasmine è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Classe 2001, la ragazza è nata dall’amore fra il cantante e la giornalista pugliese, poi diventata prezzemolina e showgirl della televisione italiana, ed è cresciuta fra Lecce e Cellino San Marco, residenza del cantante ex marito di Romina Power. Oggi che ha 17 anni è molto seguita su Instagram e Facebook, dove ha quasi 16 mila follower, ma ...

(FOTO) Diletta Leotta la regina di Dazn come non l’avete vista : Ormai sulla cresta dell’onda Diletta Leotta regina di Dazn sempre bella in ogni foto Non si parla soltanto dei problemi di Dazn (leggi l’articolo), si parla spesso anche della bellissima Diletta Leotta, regina del calcio italiano. Passata dalla serie B di SKY alla piattaforma nuovissima di streaming Dazn. I tifosi di ogni squadra la amano, addirittura spesso, le tifoserie delle squadre che retrocedevano in serie B, ironizzavano la ...

La casa-vacanze non esiste - l’intero paese li aiuta : “Avete un mare bello - ma il cuore di più” : La disavventura (a lieto fine) raccontata su Facebook da una coppia di Massa che, arrivata a Uggiano (Lecce), ha scoperto di essere stata truffata. La casa che Laura e Gianluca avevano già pagato per la loro vacanza non esisteva. Hanno chiesto informazioni in giro e a quel punto l’intero paese si è mobilitato per aiutarli.Continua a leggere

Ermal Meta in concerto a Carmagnola con il suo tour "non mi avete fatto niente" : ... spazio ed eventi dedicati alla canapa, iniziative solidali e di alta sostenibilità, punti pet-service per cani e gatti, mostre, convegni, esibizioni sportive e, come sempre, tantissimi spettacoli ed ...

Il b&b non esiste - turisti truffati in Puglia. Ma l'intero paese li ospita : "Avete un mare bello - ma il cuore di più" : Una vacanza che poteva essere rovinata ma che, alla fine, si è trasformata in una delle esperienze più belle della loro vita, grazie alla solidarietà dei pugliesi. I protagonisti di questa storia si chiamano Laura Bonelli e Gianluca Pucci, una coppia di Massa, che dopo un viaggio di oltre 10 ore sono arrivati ad Uggiano, in provincia di Lecce, per trascorrere la loro vacanza. Arrivati all'alloggio, tuttavia, si sono accorti ...

Avete un segreto? non ditelo a Marko. Che parla di Lauda : Helmut Marko ha detto che i GP non sono la stessa cosa da quando Niki Lauda è assente, dopo essere stato sottoposto al trapianto di polmone. “Tutti sappiamo che è stata una cosa molto seria e la fase del rischio di rigetto non è ancora superata, ma ci sono cose private di cui preferisco non […] L'articolo Avete un segreto? Non ditelo a Marko. Che parla di Lauda sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

“Sì - è proprio lei”. Vanessa Incontrada - così non l’avete mai vista. Pizzicata così in spiaggia (in Italia!) : Vanessa Incontrada negli ultimi giorni ha conquistato le prime pagine delle riviste di gossip. Colpa del body-shaming, lo stesso fenomeno che ha coinvolto solo qualche settimana fa la fashion-blogger Chiara Ferragni. Mentre l’influencer di Cremona è stata difesa a spada tratta dai follower ed è stata ‘accusata’ dal Corriere della Sera, la bella attrice spagnola ha dovuto fare i conti con le critiche piovute direttamente dai ...