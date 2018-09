“Ma è un pazzo!”  Frulla un i-Phone e lo beve con una cannuccia | com’è andata a finire

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 settembre 2018) In cerca di visualizzazioni e like si fa ormai di tutto, ma era difficile pensare che si potesse arrivare a tanto. Eppure il noto youtuber, TechRax (al secolo Taras Maksimuk), ha deciso di lasciare i suoi follower senza parole. Il ragazzo, protagonista di altri esperimenti assurdi, ha deciso di bere i resti di un iX nuovo di zecca, appositamente frullato per l’occasione. Taras Maksimuk ha ripreso la sua “impresa” per condividerla sul famoso Tubo, dove si può appunto gustare la sua performance. Il giovane youtuber ha liquefatto lo smartfrullandolo grazie all’uso di un frullatore e aggiungendovi, infine, dell’acqua. Così da renderlo più facile da deglutire. Senza attendere più di qualche secondo, TechRax ha quindi deciso di provare a bere quell’intruglio utilizzando un filtro portatile LifeStraw a mo’ di. ( dopo ...