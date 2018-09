Lutto nel mondo della Lega Morta l' ex consigliera Silvia Cavalli Salvini

ilgiornale

Lega in lutto - M_decimoMeridio : R.I.P. Lega, è morta Silvia Cavalli. Salvini: 'Perché hai vinto tu', le parole toccanti nel giorno più duro / Guar…

(Di venerdì 7 settembre 2018)nelNord., 31 anni, ex consigliere e giovane militante del Carroccio, è morto stroncata da un tumore. Commozione e sgomento all'interno. Il leader Matteoha scritto un messaggio su Twitter per ricordare la compagna di partito."Buon viaggio, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto. Anzi, no. Hai vinto tu, ha vinto il tuo sorriso. Un abbraccio bresciana, continua ad aiutarci da lassù, sappi che manterrò la promessa che ti ho fatto: non mollerò, mai", ha scritto il vicepremier. Buon viaggio, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto.Anzi, no. Hai vinto TU, ha vinto il tuo sorriso.Un abbraccio bresciana, continua ad aiutarci da Lassù, sappi che manterrò la promessa che ti ho fatto: non mollerò, MAI- Matteo...