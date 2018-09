L' UOMO NELL' OMBRA Su Rai 3 il film con Ewan McGregor oggi | 7 settembre 2018

Febbre del Nilo - in Europa casi triplicati in un anno. Italia prima per infezioni nell’UOMO : La Febbre del Nilo occidentale ha colpito 975 persone in Europa, il triplo rispetto al 2017. Lo afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Finora il paese con il più alto numero di infezioni nell’uomo è l’Italia con ben 327 casi. La proporzione dei casi mortali non è comunque aumentata.Continua a leggere

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : i favoriti nella pistola 10 metri maschile. Chernousov UOMO da battere - Rizvi e Reitz non ci stanno : In palio altre quattro carte olimpiche a Changwon, in Corea del Sud, ai Mondiali di Tiro a segno: domani, nella prima mattina italiana, dopo le eliminatorie della notte, ci sarà la finale della pistola da 10 metri maschile. Per andare a Tokyo i migliori quattro tiratori dovranno superare quota 563 in qualifica, limite che però dovrà essere ampiamente scavalcato per l’ingresso tra i migliori otto. Sicuramente tra i favoriti c’è il ...

L’UOMO che venerdì ha accoltellato due persone nella stazione centrale di Amsterdam lo avrebbe fatto come atto di terrorismo : venerdì un giovane afghano di 19 anni ha accoltellato due cittadini americani alla stazione centrale di Amsterdam, nei Paesi Bassi, e secondo le indagini della polizia olandese è stato un atto terroristico. Dopo le aggressioni l’uomo è stato fermato dalla The post L’uomo che venerdì ha accoltellato due persone nella stazione centrale di Amsterdam lo avrebbe fatto come atto di terrorismo appeared first on Il Post.

Chi è Katherine Johnson - la matematica che ha portato il primo UOMO nello Spazio : Katherine Johnson, al centro, con il registra Ezra Edelman e la produttrice Caroline Waterlow, Hollywood, California (Foto: Dan MacMedan/Getty Images) Katherine Coleman Goble Johnson ha compiuto 100 anni il 26 agosto. Nata nel 1918 a White Sulphur Springs (Virginia Occidentale) si è distinta per le sue capacità matematiche fino dalla prima infanzia, entrando alla Nasa nel 1953 quando calcoli e controlli non erano ancora coadiuvati dai ...

Claudia Zanella - la moglie di Fausto Brizzi beccata con un altro UOMO : baci e abbracci al mare : Dopo le accuse di molestie sessuali, il regista Fausto Brizzi deve ora affrontare una crisi matrimoniale. La moglie Claudia Zanella è stata infatti beccata in vacanza sull’isola di Ponza in compagnia di un’altro uomo. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, la immortalano mentre si scambia baci, abbracci e teneri sguardi con un ragazzo più giovane di dieci anni: si tratta di Luigi Cesolini, istruttore di boxe di Roma. “I due ...

CLAUDIA ZANELLA E FAUSTO BRIZZI SI SONO LASCIATI?/ Foto - lei in vacanza a Ponza con un altro UOMO : CLAUDIA ZANELLA e FAUSTO BRIZZI si SONO LASCIATI? Il settimanale Chi pubblica le Foto della moglie del regista mentre bacia Luigi Cesolini, ecco chi è.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:07:00 GMT)

Fausto Brizzi - la moglie Claudia Zanella bacia un altro UOMO (FOTO) : Il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 29 agosto, pubblica alcune foto che immortalano la moglie del regista Fausto Brizzi mentre sull'Isola di Ponza scambia bacia, abbracci e ...

Claudia Zanella - moglie di Fausto Brizzi - bacia un altro UOMO - su Chi - : Roma, 28 ago., askanews, - A qualche mese dallo scandalo sulle molestie sessuali che aveva travolto il marito, il regista Fausto Brizzi, Claudia Zanella, che non ha mai abbandonato il marito nemmeno ...

Claudia Zanella - la moglie di Fausto Brizzi bacia un altro UOMO : L'attrice, che non ha abbandonato il marito nemmeno nei momenti più duri dello scandalo molestie, è stata fotografata in...

Basket - Kobe Bryant compie 40 anni. Da Rieti ai cinque anelli NBA - l’UOMO che aveva Michael Jordan come obiettivo : 40 anni, di cui 20 passati in una maglia gialloviola. Kobe Bryant passa oggi nella fase “anta” della sua vita da immenso campione della pallacanestro mondiale. La sua parabola, però, non smette di avere successo anche fuori dal campo, visti gli investimenti di successo da lui compiuti e il recente, inatteso Premio Oscar per il cortometraggio d’animazione Dear Basketball, realizzato insieme a Glen Keane. Quella di Kobe è una ...

Antibiotici del futuro da enzimi nascosti nell'UOMO : Alcune molecole naturalmente presenti nell'organismo umano potrebbero essere utilizzate per la formulazione di una nuova generazione di Antibiotici. La ricerca è stata coordinata da Alberto Di Donato ed Eugenio Notomista, ricercatori dell'Università Federico II di Napoli e da Cesar de la Fluente Nunez, ricercatore del Massachusetts Institute of Technology. I ricercatori in particolare hanno scoperto che alcuni enzimi presenti nell'organismo ...

Malagrotta - sbandata nella notte : UOMO finisce fuori strada e muore : È stato probabilmente un malore a causare l'incidente mortale che si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri in via di Malnome, zona Malagrotta, a Roma. La vittima è un italiano di 48 anni ...

Serie tv da recuperare : L'UOMO nell'Alto Castello : Nel panorama delle Serie tv, da alcuni anni a questa parte, il primato spetta a Netflix per distribuzione di titoli ma anche per Serie originali. A contrastare questo dominio ci prova Amazon che con ...

Roma - sparatoria nella notte in piazza Barberini : è caccia all'UOMO con la pistola : Un litigio per strada, poi il rumore sordo di due colpi in aria. L'aggressione e i due spari si sarebbero verificati in centro, non molto distante da piazza Barberini dove ieri sera, poco dopo la ...