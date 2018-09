L’uomo del giorno | Eusebio Di Francesco | da Empoli alla Roma con un futuro tutto da ...

L’uomo del giorno - Carlos Bacca : dal mercato del pesce alle finali di Europa League col Siviglia : 1/8 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 settembre : Il Csm rischia di cadere in mano alL’uomo di B : L’Elezione La resurrezione del Renzusconi. Il paradosso del Csm che verrà Probabile un vicepresidente FI o Pd – Il Consiglio. Il M5S non indica ancora un candidato unico, favorito l’avvocato forzista Alessio Lanzi di Marco Lillo Poveri ladri di Marco Travaglio Come si combatte la corruzione lo sanno tutti, almeno quelli che hanno studiato anche superficialmente la materia, oltre naturalmente a quelli che se ne occupano per ...

Febbre del Nilo - in Europa casi triplicati in un anno. Italia prima per infezioni nelL’uomo : La Febbre del Nilo occidentale ha colpito 975 persone in Europa, il triplo rispetto al 2017. Lo afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Finora il paese con il più alto numero di infezioni nell’uomo è l’Italia con ben 327 casi. La proporzione dei casi mortali non è comunque aumentata.Continua a leggere

Cambiamenti climatici : il contributo del meteo - del clima e delL’uomo : L’estate 2018 è stata brutale nell’emisfero settentrionale del nostro pianeta: ondate di caldo a Londra e Tokyo, temperature roventi e lo scioglimento del permafrost nell’Artico, incendi devastanti in California e Grecia. Una città in Oman ha visto le temperature superare i 42°C durante la notte! E poi l’estate 2017, quando gli uragani hanno sommerso Houston e devastato Porto Rico e le Isole Vergini statunitensi. E il 2016, l’anno più caldo mai ...

L’uomo del giorno : auguri a Leonardo - Ulisse del calcio : Uomo di calcio a tutto tondo, Leonardo è un giramondo del pallone, uno che da calciatore, allenatore e dirigente si è fatto apprezzare un po’ ovunque. Calciatore dotato di ottima tecnica, era un trequartista mancino capace di interpretare diversi ruoli sul terreno di gioco. Esordì nel Flamengo – club dov’è sbocciato – sul finire degli anni ’80, e si conquistò la possibilità di giocare al fianco del suo idolo, ...

«Sono L’uomo più felice del mondo : vi svelo la mia ricetta» - Buone Notizie in edicola gratis : Lui è Meik Wiking, 40enne di Copenaghen, amministratore delegato dell’Happiness Research Institute. Il segreto? Il fattore «Hygge». Oggi Buone Notizie gratis in edicola

L’uomo del giorno : 12 anni senza Facchetti : 1/8 ...

L’uomo del giorno : Scirea - modello in campo e fuori : Il libero è un ruolo ormai estinto, figlio di un altro calcio, del tipo di calcio per cui noi italiani eravamo conosciuti all’estero: il catenaccio. Negli anni, molti grandi “6” – numero di maglia che contraddistingueva questo difensore chiave – hanno rappresentato in campo l’ideale interprete dell’allenatore, il giocatore che applicava il verbo del tecnico. Basti pensare a Picchi, megafono del ...

La lezione delL’uomo caduto nel tombino : togliendoci i paraocchi capiremmo tante cose : Mario Fornasari ha 76 anni e vive a Montegrotto, vicino Padova. Mercoledì scorso, gli è caduto il mazzo di chiavi nel tombino, appena davanti il portone d’ingresso della sua casa. L’uomo ha tentato di recuperarle alzando la grata, ma l’operazione, che gli deve esser parsa agevole, si è trasformata in un dramma. E’ infatti caduto giù, inghiottito dal tombino che si è anche richiuso su di lui. Le ricerche sono subito partite. Per il signor Mario ...

Montagna : sospese le ricerche delL’uomo scomparso da 10 giorni nel Biellese : I vigili del fuoco, supportati da carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e Aib, anche a causa del maltempo hanno deciso di interrompere le ricerche di Matteo Caccia, 41 anni, di Busto Arsizio, che dal 21 agosto non ha piu’ dato notizie alla sua famiglia. L’ultima traccia e’ l’auto parcheggiata in una piazzola dell’Oasi Zegna, lungo la strada per Bielmonte, e la presenza dell’uomo in un ristorante ...