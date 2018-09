Lucio Fontana in 10 opere

wired

: RT @museodel900: Lucio Fontana Neon per la Triennale 1951 - Scopri i capolavori della Collezione del #Museodel900 di Milano. Info https://t… - AndreaCattaneo6 : RT @museodel900: Lucio Fontana Neon per la Triennale 1951 - Scopri i capolavori della Collezione del #Museodel900 di Milano. Info https://t… - Neoludica_Art : RT @trararitipi: #Cultura #Arte #Art #GameArt #Gamedev NEOLUDICA Intervista al #Museo del Novecento Luca Baggio, #conceptart, e Luca Traini… - B_Angiolini : RT @ragazzadiperla: Non mi interessa lo spazio di cui parlate voi. La mia è una dimensione diversa. Lucio Fontana #Scrivoarte #ScrivoDe… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) “Potevo farlo anche io” è una delle locuzioni più utilizzante dall’osservatore medio nei confronti di certa arte contemporanea. A livello mainstream, se volessimo trovare un campione, un purosangue destinatario di questo assunto qualunquista sarebbe senza alcun dubbio. Tutta la sua produzione, fatta di ceramiche, quadri e installazioni, è spesso ridotta, nell’immaginario collettivo, a qualche taglio applicato su tele monocrome. Quei tagli sono la quintessenza dello Spazialismo, movimento pittorico fondato proprio daa Buenos Aires nel 1946, che non aveva come priorità l’immagine pittorica in sé, ma il tema della percezione dello spazio come somma delle categorie di Tempo, Direzione, Suono e Luce. Un’arte concettuale, in cui è l’archè a guidare il pennello rendendo la tela un trattato artistico. Un filone che, per ovvie ...