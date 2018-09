Lombardia : martedì Consiglio - seduta dedicata ad atti indirizzo (2) : (AdnKronos) - Dopo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e interpellanze, l’ordine del giorno prevede la nomina dei componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom). Questi gli argomenti delle mozioni in discussione: equipollenza alla laurea del diploma di educatore p

Allerta meteo Lombardia : temporali in arrivo - da martedì temperature in calo : Oggi e domani sul Nord Italia nuvolosità variabile: temporali anche di moderata intensità, temperature ancora relativamente alte con disagio termico. Tra lunedì pomeriggio e martedì mattina transito di una perturbazione atlantica con temporali diffusi su Alpi e Prealpi, sparsi altrove; temperature massime in significativo calo solo da martedì. Ferragosto ovunque poco nuvoloso con possibili rovesci pomeridiani. Domani, secondo il bollettino meteo ...