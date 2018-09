Lombardia | Fermi apre lavori del convegno ' Cooperazione 2020-2030'

Coordinamento Regionale NurSind Lombardia : “Infermieri sull’orlo di una crisi di nervi” : La questione infermieristica in Italia e, quindi, in Lombardia è cosa assai complessa e lo sa bene il NurSind , che sull’argomento ci lavora assiduamente da vent’anni: i problemi che gli infermieri e le ostetriche vivono sulla propria pelle da molto, troppo tempo, sono numerosi. Ad esempio, quelli legati alla mancanza di risorse umane; il numero di infermieri presenti in Italia è di circa 420.000 ma, secondo alcuni studi condotti dalla FNOPI ...

Lombardia : Fermi incontra Stefani - iter autonomia in fase concreta : Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "L’incontro con il ministro Erika Stefani ha sancito un ulteriore passo in avanti lungo il percorso per l’autonomia iniziato l’autunno scorso con il referendum lombardo. La notizia che anche le Regioni Piemonte, Umbria, Toscana e Marche hanno fatto richiesta per l'avvio