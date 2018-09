Lombardia | al via rassegna ' Grappolo d' oro 2018' in Valtellina 3

Lombardia : al via rassegna 'Grappolo d'oro 2018' in Valtellina (2) : (AdnKronos) - "Si tratta però di un territorio montano, che ha bisogno di essere esaltato e valorizzato, per poter sfruttare al meglio ogni suo aspetto - ha aggiunto Sertori -: da quello enogastronomico a quello naturalistico, passando per quello sportivo. I grandi eventi sportivi che hanno avuto lu

Lombardia : al via rassegna 'Grappolo d'oro 2018' in Valtellina : Milano, 7 set. (AdnKronos) - "La Valtellina spicca tra le province montane lombarde e italiane, oltre che per le indiscusse perle a livello naturalistico e paesaggistico, anche per le sue eccellenze enogastronomiche, prodotti tipici della tradizione contadina, le cui tecniche di coltivazione, alleva

West Nile : 22 casi in Lombardia - avviate le misure : “In Lombardia dall’inizio del 2018 ad oggi sono pervenute 22 segnalazioni” di infezione da virus West Nile. “Venti hanno riguardato cittadini residenti nel territorio di Ats Valpadana (7), Ats Brescia (5), Ats Pavia (2) e Ats Città Metropolitana di Milano (4), mentre 2 sono positività risultate dal controllo su donatori di sangue”. A fare il punto è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che spiega ...

Crollo Genova : Upl e Anci Lombardia avviano Tavolo infrastrutture : Milano, 22 ago., askanews, - Le Province lombarde hanno ricevuto il 20 agosto una lettera dal Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, inviata anche alle ...

Lombardia : avviato tavolo coordinamento per verifica infrastrutture (2) : (AdnKronos) - Al tavolo, ha spiegato il presidente dell’Upl, Pier Luigi Mottinelli "sono state decise le modalità di raccolta dei dati in modo omogeneo per Province e Comuni, attraverso una scheda uguale per tutti. Siamo consapevoli che le modalità e le tempistiche di tale iniziativa non consentiran

Lombardia : avviato tavolo coordinamento per verifica infrastrutture : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - L'Unione delle Province lombarde e Anci Lombardia, l'associazione dei Comuni, hanno avviato il tavolo di coordinamento per verificare la sicurezza delle opere infrastrutturali dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova. Al tavolo hanno partecipato Regione Lombardia e C

Lombardia : Codacons - avviare verifiche su ponti e fermare mezzi pesanti : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Sono almeno otto i ponti e i viadotti in Lombardia per i quali il Codacons chiede verifiche sul livello di sicurezza, con sospensione del traffico dei mezzi pesanti per almeno 30 giorni. Si tratta del cavalcavia Isella a Lecco, il viadotto dei Lavatoi, a Como, il viadot

Lombardia : polizia ferroviaria arresta 7 persone in settimana ferragosto (2) : (AdnKronos) - Un cittadino del Bangladesh di 40 anni è finito in manette perché colpito da un ordine di cattura per l'espiazione di una condanna di 3 anni e 3 mesi di reclusione per cumulo pene di svariati reati contro la persona e contro il patrimonio, mentre un altro italiano è stato arrestato per

Maltempo Lombardia : liberata la via Emilia nel Lodigiano - ripulita da alberi : liberata la SS9 via Emilia nel Lodigiano: gli alberi caduti all’altezza della frazione Zorlesco di Casalpusterlengo e i veicoli coinvolti sono stati rimossi grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Lodi e di Casalpusterlengo. Anas si prepara alla riapertura al traffico. L'articolo Maltempo Lombardia: liberata la via Emilia nel Lodigiano, ripulita da alberi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : crollo di alberi nel Lodigiano - chiusa via Emilia : A causa della caduta di alcuni alberi per forti raffiche di vento accompagnate da intense precipitazioni, nel pomeriggio, la SS9 via Emilia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 281, nel territorio di Casalpusterlengo (Lodi) nei pressi della frazione Zorlesco. Il traffico è deviato sulla viabilità locale e i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la carreggiata. L'articolo Maltempo Lombardia: crollo ...

Caldo - 11 città da bollino rosso Allarme ozono (in Lombardia) e traffico : via all’esodo Meteo : L’ondata di calore non si arresta: nella penisola iberica si potrebbe battere il record europeo di 48 gradi (Atene 1977). ozono: il doppio dei limiti in Pianura padana

Arcore sotto i ferri : asfaltature in via Roma - in arrivo lavori nelle vie Toscana - Lombardia e Galilei - e Monte Grappa - : Cantieri ad Arcore. Mentre lunedì mattina gli automobilisti si sono messi in coda per lavori in via Roma, tra agosto e settembre sotto i ferri per un radicale maquillage finirà un blocco di tre vie: ...

Lombardia - Coldiretti : al via raccolta di pomodoro - -12% per colpa del clima : Al via, in Lombardia, la raccolta di pomodoro da salsa: lo rende noto la Coldiretti regionale precisando che, secondo le prime stime, quest’anno la produzione dovrebbe superare di poco i 4,7 milioni di quintali, con un calo di circa il 12% rispetto allo scorso anno per effetto del clima, per un valore complessivo di 37 milioni di euro contro i 43 milioni del 2017. Il pomodoro – spiegano i tecnici del Consorzio Casalasco del pomodoro di ...

LEGIONELLA TRE MORTI A BRESSO : ALLARME IN Lombardia/ Ultime notizie : al via oggi la disinfestazione : ALLARME LEGIONELLA a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di BRESSO. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:46:00 GMT)