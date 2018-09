L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti | il 53% è pronto a bocciare la

L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti : ma il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...