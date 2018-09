L' isola che c' è ha 15 anni | dal 15 e 16 settembre a Villa Guardia

La fiera 'L'isola che c'è' compie 15 anni. Sabato 15 e domenica 16 settembre l'evento a Villa Guardia : Più di 180 espositori, 250 volontari, dibattiti, laboratori, animazioni per adulti e bambini, spettacoli e concerti serali. È tutto questo la fiera "L'isola che c'è", evento provinciale dedicato alle relazioni e alle economie solidali giunta alla 15esima edizione che si svolgerà Sabato 15 e ...

È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male : È rientrato l’allarme per l’aereo di Emirates isolato mercoledì all’aeroporto di New York dopo che alcune persone a bordo si erano sentite male. Una fonte governativa citata da CBS ha detto che sembra essere stata esclusa l’ipotesi dell’attacco terroristico, anche The post È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male appeared first on Il Post.

F1 – Raikkonen condizionato dal blistering a Monza - isola spiega : “vi dico perché è successo” : Il Responsabile Car Racing della Pirelli ha spiegato i motivi che hanno causato il blistering sulla posteriore sinistra di Raikkonen a Monza Una vittoria sfumata per colpa delle condizioni della gomma posteriore sinistra, un successo ceduto ad Hamilton per il blistering causato dalla scia di Valtteri Bottas. LaPresse/Photo4 Kimi Raikkonen ha perso lì la sua gara, sorpassato dal britannico della Mercedes senza poter opporre resistenza. A ...

'L'isola che non c'è' a Notaresco : Gli allievi e le allieve del Centro danza Sport Centre di Pagliare hanno deliziato il numeroso pubblico presente, con una magistrale interpretazione di una parte del Musical di "Peter Pan" il bambino ...

Nuovo matrimonio da sogno a Marettimo - l´isola che ammalia : Marettimo e l'Amore. Un binomio che si conferma ricco di suggestione, e che ha fatto da sfondo a una nuova, emozionante, unione, celebrata ieri alla presenza di oltre cento ospiti provenienti per la ...

Maltempo - “raffica” di tornado sulle coste tirreniche nella prima Domenica di Settembre : tutte le FOTO da Ventotene - Ponza e dall’isola d’Elba [GALLERY] : 1/14 Ventotene ...

Allerta Meteo Estofex per l’Italia : rischio nubifragi e trombe marine al Nord - minaccia di grandine e tornado isolati anche per il Sud : Allerta Meteo – Allerta Meteo di livello 1 intorno alle aree della Croazia orientale emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti venti e la minaccia di un tornado isolato. L’Allerta è valida dalle 8 (ora italiana) di domani 2 settembre, alle 8 di lunedì 3 settembre. La parte orientale della Croazia e la Repubblica Ceca sudorientale sono, invece, sotto un’Allerta di ...

La Rinconada. La città più isolata del mondo che tocca le nuvole : La Rinconada sorge ad oltre 16.000 piedi sul mare ed è patria di alcune delle condizioni di vita più brutali che l'uomo conosca: un luogo raggiungibile solo dai più temerari e dove solo la pelle più ...

Diciotti : Gentiloni - vergogna che lascerà il segno. Italia isolata : "Il ministro ha fatto marcia indietro ma la vergogna della Diciotti lascerà il segno". Su Facebook l'ex premier e parlamentare Pd Paolo Gentiloni commenta la vicenda dei migranti che stanotte sono scesi a terra. "Hanno raggiunto l'hotspot di Messina - scrive - come avvenuto in tante analoghe operazioni di salvataggio. I proclami capricciosi del ministro degli Interni non hanno bloccato nulla. Ma una nave ...

Ecco l'isola dove l'Australia spedisce i migranti - che Salvini vuole imitare - : Ma mercoledì 3 febbraio 2016 l 'Alta Corte australiana ha stabilito che la politica di detenzione per i richiedenti asilo applicata dal governo centrale australiano è legale. Nel 2016 erano circa ...

Febbre del Nilo - casi anche in Lombardia e Sardegna : nell'isola due anziani in rianimazione : Grande attenzione per i casi di Febbre del Nilo Occidentale che continuano ad aumentare in Italia. Sette finora i decessi di cui 5 in Veneto e gli ultimi due in Emilia Romagna. Ma altre due regioni si ...

GUIDO MEDA - AFFONDA YACHT ALL'isola DEL GIGLIO/ Ultime notizie incidente : paura anche per altri 400 croceristi : GUIDO MEDA AFFONDA con lo YACHT all’isola del GIGLIO. Ultime notizie: tutti salvi ma tanta paura. Il maltempo ha travolta la splendida isola toscana, coinvolgendo diverse imbarcazioni(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:41:00 GMT)

