L' invasione che non c' è

ilfoglio

: Ricordate l’invasione di arance, olive, pomodori o anche quella del riso asiatico, che purtroppo è ancora in corso?… - beppe_grillo : Ricordate l’invasione di arance, olive, pomodori o anche quella del riso asiatico, che purtroppo è ancora in corso?… - sole24ore : Migranti, tutti i numeri dell’«invasione» che non c’è - InOndaLa7 : Marco #Minniti:”se tu lasci passare il messaggio che siamo sotto invasione finisce che qualcuno pensa seriamente di… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Luca Ricolfi è uno spirito libero, di quella libertà che non s'imbriglia, non si addomestica, non si tiene. Forse per questo ascoltarlo è una boccata d'ossigeno. Professore, stando ai numeri degli ...